Euskadi se abstiene en el Consejo Interterritorial y mantiene aforos vigentes

Euskadi mantendrá de momento las restricciones de aforo en los estadios de fútbol, fijado en un 60 por ciento, a pesar de la decisión adoptada por el Consejo Interterritorial de Salud, con la abstención del Gobierno Vasco, de poner fin a las restricciones de aforo en estos espacios, que podrán tener una ocupación del cien por cien a partir de este viernes.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha recordado en una entrevista en Radio Euskadi que el acuerdo del Consejo Interterritorial fija unos máximos de aforo, y que el Gobierno Vasco es competente a la hora de decidir sobre esta materia, por lo que "ahí está" el decreto vigente en el País Vasco hasta que se vuelva a reunir el Plan de Protección Civil (LABI) institucional para analizar la situación epidemiológica.

Este órgano volverá a reunirse probablemente la próxima semana, según ha anunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Sobre el levantamiento de todas las restricciones en Euskadi, Sagardui ha llamado a la "prudencia" para ser "consecuentes" con la situación epidemiológica, y ha dicho que llegará "cuando los indicadores lo vayan permitiendo".

"Estamos en una fase de consolidación y vamos a ver los resultados a lo largo de esta semana para determinar el siguiente escenario. Todo hace pensar que iremos adelante, pero hay que esperar a ciertos indicadores", ha indicado.

La consejera ha destacado que el pasado mes de junio se produjo una situación "parecida" a la actual, y después han llegado "dos meses duros", porque circunstancias como una nueva variante del virus o las grandes aglomeraciones "tienen su efecto".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado este miércoles la unanimidad del acuerdo de las comunidades que participaron en la votación del Consejo Interterritorial y ha insistido en la necesidad de que se mantengan "todas las medidas farmacológicas, la obligatoriedad de las mascarillas, no fumar, no comer y no beber".EFE

