La Eurocámara pedirá información a la Junta sobre el uso de los fondos europeos en el Hospital de Cáceres

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado este jueves enviar una carta a la Junta de Extremadura para pedir información detallada sobre el uso de los fondos europeos para la construcción del nuevo Hospital de Cáceres, tras una petición presentada por el PP.

La presidenta de la comisión europarlamentaria, la liberal sueca Cecilia Wikström, que inicialmente era partidaria de archivar la denuncia, ha decidido finalmente enviar la carta al Ejecutivo regional pidiendo información a la Junta de Extremadura y dejar para más adelante su conclusión.

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones en la tarde de este jueves, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha alertado de los "escasos avances" en esta obra y ha explicado que de momento "no se ha hecho un hospital", ya que ahora "no se presta a los pacientes una asistencia integral propia de un hospital al no haber servicios como urgencias u hospitalización, es un centro que está funcionando como un ambulatorio".

Iturgaiz ha señalado que "se han gastado ya en esta obra 51 millones de euros de fondos europeos que pagamos todos los ciudadanos", por lo que ha destacado la necesidad de conocer "qué ha ocurrido con este dinero", así como "exigir a la Junta de Extremadura la construcción de la segunda fase del hospital", ha añadido.

Por todo ello, el eurodiputado del PP ha defendido que la petición sobre este hospital siga abierta en la Eurocámara, tal y como finalmente ha ocurrido tras la decisión de Cecilia Wikström, por lo que esta iniciativa volverá a ser discutida en la Comisión de Peticiones una vez que el Ejecutivo extremeño ofrezca más información sobre el uso de los fondos europeos en esta infraestructura.