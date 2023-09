La Eurocámara archiva la petición de ONG españolas de revisar la asignación de fondos UE a pistas de esquí en Pirineos

La mayoría de eurodiputados la considera extemporánea porque se retiró el proyecto

La comisión parlamentaria de Peticiones de la Eurocámara ha acordado archivar la petición de cinco ONG españolas de revisar la asignación de fondos europeos para financiar pistas de esquí en los Pirineos aragoneses después de que la mayoría de los eurodiputados la hayan considerado "extemporánea", ya que el Gobierno retiró el proyecto.

La petición, presentada por la ponente Nuria Blázquez en nombre de las ONG Amigas de la Tierra España, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, SEO BirdLife, WWF España instaba a revisar la partida de 50 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia para financiar cuatro proyectos de ampliación e interconexión de diferentes estaciones de esquí en el Pirineo aragonés y que las ONG por consideran que pueden tener "graves" impactos ambientales.

La ponente ha criticado que la construcción de estos proyectos estaba prevista en zonas de alta montaña, de alto valor paisajístico y ecológico, por lo que considera "dudosa" su adaptación a los protocolos y al principio de "no causar un perjuicio significativo" establecidos por la Comisión Europea para la adjudicación de los fondos Next Generation.

No obstante, la Comisión ha considerado que no hay motivos para dar seguimiento a esta petición por cuestiones ambientales, un argumento del que se ha valido también el eurodiputado 'popular' Pablo Arias, quien ha incidido en que Bruselas ha asegurado que hasta la fecha "no hay ningún proyecto que no cumpla con los requisitos medioambientales", por lo que ha considerado que la petición "no debería mantenerse".

"El Gobierno de Aragón no hará nada que no cumpla con los requisitos medioambientales que exige la ley, pueden estar tranquilos", ha agregado, en referencia al Ejecutivo autonómico que lidera desde el pasado mayo su compañero de partido, Jorge Azcón.

Por su lado, el socialista César Luena ha precisado que "carece de sentido" mantener abierta una petición sobre un proyecto "que no va a seguir adelante", aunque ha recalcado el papel de las ONG para "señalar límites".

También ha abogado por el cierre de la petición el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, en nombre del grupo parlamentario Renew, al aludir que es "extemporánea". No obstante, ha recordado que esta inversión "garantizaba el desarrollo sostenible y cumplía con los estándares", aunque después decidiese "no usar ese dinero y utilizarlo en otros asuntos".

"El proyecto se ajusta a disposiciones; si no fuera el caso, no se le habría dado luz verde", ha afirmado, por su parte, el eurodiputado del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas Europeos Kosma Zlotowski, que ha defendido también cerrar la petición.

Solo las eurodiputadas españolas Ana Miranda y Sira Rego, en representación de los grupos parlamentarios de los Verdes y la Izquierda, respectivamente, han invitado a mantener abierta la petición de las ONG a fin de garantizar la protección del valor ambiental del Pirineo aragonés.

Sin embargo, esta se ha cerrado ante lo que la presidenta de la comisión competente, la eurodiputada 'popular' Dolors Montserrat, ha constatado como una "mayoría clara", aunque esperará una respuesta de la Comisión que confirme el destino de esos fondos.