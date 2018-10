Eugenia de York hace públicas cuatro fotos oficiales de su boda en Windsor

La princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, y su marido, Jack Brooksbank, divulgaron este domingo cuatro fotos oficiales de su boda, celebrada en viernes en el castillo de Windsor ante más de 800 invitados.

Entre las instantáneas, a cargo del fotógrafo de moda británico Alex Bramall, hay dos tomadas dentro del castillo y fortaleza de Windsor, a las afueras de Londres, al término de la ceremonia religiosa oficiada por el reverendo David Conner.

Finally, Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured at Royal Lodge, Windsor, ahead of a private dinner. #RoyalWedding pic.twitter.com/4mrpIiPrU4 — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de octubre de 2018

In this third picture the couple are pictured in the Scottish State Coach, upon its return to Windsor Castle following the Carriage Procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/FLW35gRBq2 — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de octubre de 2018

En una de ellas los novios están con sus respectivas familias y los únicos que aparecen sentados son la reina Isabel II, de 92 años, y su marido, el duque de Edimburgo, de 97.

Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank are delighted to release four official photographs from their Wedding day. The images were taken by photographer Alex Bramall at Windsor Castle and later in the day at Royal Lodge.#RoyalWedding https://t.co/Ls86G6PYds pic.twitter.com/dncMFdViQs — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de octubre de 2018

En la otra tomada dentro del castillo están Eugenia de York y Jack Brooksbank con los niños que hicieron de pajes, entre ellos los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge, de 5 años, y la princesa Carlota, de 3.

Here the couple are pictured with their Bridesmaids and Page Boys.

Front row (left to right): Miss Mia Tindall; Miss Savannah Phillips; Miss Maud Windsor.

Back row: Prince George; Princess Charlotte; Miss Theodora Williams; Miss Isla Phillips; Master Louis De Givenchy. pic.twitter.com/8rW5TZAe6L — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 de octubre de 2018

En otra instantánea aparecen los novios llegando a una fiesta celebrada la noche del día de la boda y se ve a la princesa Eugenia con un vestido largo de seda en rosa polvo del diseñador Zac Posen.

En una cuarta foto, en blanco y negro, aparecen los novios dándose un beso en la carroza que los llevó por el centro del pueblo de Windsor después de celebrada la ceremonia.

La princesa Eugenia llevó un vestido blanco de la marca de diseño Peter Pilotto y Christopher De Vos, que acompañó con unos pendientes de diamantes y esmeraldas, regalo del novio, y una tiara Greville Kokoshnik, que lucía también esas piedras preciosas y que fue cedida especialmente para la boda por su abuela.

El vestido, de estilo casi medieval, tenía escote por delante y por atrás, detalle especialmente solicitado por la princesa Eugenia para mostrar la cicatriz que tiene en la espalda de la cirugía a la que fue sometida cuando tenía 12 años para corregir su escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral.