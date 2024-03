Eugenia Osborne zanja la preocupación por la salud de su padre: "No es tan grave como se ha dicho"

MADRID, 22 (CHANCE)

Continuando con su vida y sus compromisos profesionales después de las últimas y preocupantes informaciones sobre la salud de Bertín Osborne, su hija Eugenia Osborne ha reaparecido junto a su hermana Ana Cristina Portillo en el evento de una conocida marca de bebida en la capital. Y a pesar de que a su paso por el photocall la influencer evitó a los reporteros y las preguntas sobre su padre, al abandonar la fiesta no dudó en lanzar un mensaje tranquilizador al revelar cómo se encuentra el presentador.

Este miércoles la revista ¡Hola! desvelaba, citando a fuentes del entorno de Bertín, que en las últimas semanas ha vivido una "pesadilla" por las secuelas que arrastra del Covid que sufrió a principios de año: tos persistente, infección de las vías respiratorias o fuertes migrañas entre otras, además de una pérdida de defensas total que hizo que su sistema inmunológico dejase de funcionar.

Poco a poco va mejorando gracias a un tratamiento natural a base de inyecciones de vitaminas y, aunque ya empieza a 'ver la luz', ha cancelado todos sus compromisos profesionales y se encuentra en su finca de Sevilla recuperándose de este complicado trance.

Consciente de la alarma que se ha creado en torno a la salud de su padre, Eugenia ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "está mejor. De salud está mejor". "No, para nada" ha afirmado rotunda cuando le hemos preguntado si no es tan grave como se ha dicho. "No nos tenemos que asustar nada, para nada" ha zanjado, revelando que en Semana Santa pasará unos días en el sur con él y podrá contarnos de primera mano como va su recuperación.