Eugenia Osborne, sorprendida por la 'nueva ilusión' de su padre

MADRID, 19 (CHANCE)

Desde que confirmase su divorcio con Fabiola Martínez, se ha hablado mucho de las 'amigas' que Bertín Osborne pudiese tener, pero nunca antes él mismo había hablado sobre su vida sentimental. Este miércoles hemos podido saber que Gabriela Guillén, modelo y fisioterapeuta, es una 'amiga especial' en la vida del presentador. Él mismo lo ha confesado en la revista ¡HOLA!

"Gabi es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó" ha asegurado Bertín, dejando claro que entre él y la modelo solo hay una amistad 'especial'.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la hija del cantante, Eugenia Osborne, y lo cierto es que nos la hemos encontrado muy sorprendida ante la nueva ilusión de su padre: "La verdad es que no tengo ni idea no tengo ni idea, esa parte de la vida de mi padre la verdad es que no estamos muy enteradas. Es su vida privada y no tenemos ni idea, la verdad".

La hija de Bertín nos ha confirmado que no conoce a Gabriela y tampoco haber oído hablar a su padre de ella: "Le preguntaré, pero me va a decir lo que ya os he dicho. La verdad es que su vida privada la ha mantenido siempre en privado incluso para nosotras". Unas declaraciones que nos han llamado bastante la atención ya que la modelo ha estado en muchas ocasiones en la finca del artista.

En cuanto a las afirmaciones del presentador en la revista asegurando que no está enamorado y que solo son amigos, su hija nos comenta que "a partir de cierta edad cuesta más enamorarse y, bueno, yo es que no tengo ni idea de nada". Eugenia nos ha confesado que Bertín "nunca nos ha hablado de este tema en general y, bueno, es que no puedo decir más".