Eugenia Osborne se posiciona con Fabiola Martínez tras salir a la luz una nueva amante de su padre

MADRID, 15 (CHANCE)

Bertín Osborne no gana para disgustos. Después de que su buena relación con Fabiola Martínez -de la que se separó en 2021 tras 20 años de amor y dos hijos, Kike y Carlos, en común- se viese afectada por el testimonio de la cantante Encarna Navarro asegurando que mantuvo un 'affaire' con él durante su matrimonio, ahora ha salido a la luz otra presunta deslealtad del artista a la venezolana.

Según ha destapado 'Espejo Público' Bertín habría mantenido una relación intermitente con una chica barcelonesa desde 2017 -desde casi 4 años antes de poner fin a su historia de amor con Fabiola- y esta joven estaría valorando dar la cara y contar su experiencia con el presentador al sentirse engañada por él y descubrir que sería una más de su larga lista de amigas especiales, en la que también figuran nombres como Gabriela Guillén -con la que espera un hijo- o Chabeli Navarro.

Una sorprendente información de la que Fabiola se ha desmarcado totalmente asegurando que no tiene nada que decir, y sobre la que ahora se pronuncia una de las hijas de Bertín, Eugenia Osborne, que no ha dudado en posicionarse al lado de la venezolana ante esta nueva traición de su padre a la que era su mujer.

"No tengo ni idea. Es la primera noticia que tengo, no lo sé" ha confesado cuando le hemos preguntado por esta supuesta nueva amiga, sobre la que ha dejado claro que "lo siento pero no voy a entrar".

A pesar de que no ha querido pronunciarse sobre cómo lo estará pasando Fabiola en estos momentos, sí ha demostrado que está incondicionalmente a su lado acudiendo a su casa a visitarla horas después de que haya salido a la luz esta información que podría acabar para siempre con el buen rollo del que siempre ha hecho gala con Bertín desde que se separaron hace casi 3 años. "Ahora hablaremos. Supongo que ella está un poco cansada de todo esto" ha reconocido.

Además, Eugenia ha querido tranquilizar respecto al estado de salud de su abuelo -ya que su padre habría cancelado su asistencia a una gala benéfica recientemente por la hospitalización de su progenitor, Enrique Ortiz, de 95 años- y ha asegurado que está "bien". "Que yo sepa no lo llegaron a ingresar en ningún momento o eso me dijo mi padre por lo menos, o sea que está bien. Ha sido un efecto secundario de la medicación pero está bien, ya recuperándose" ha revelado.