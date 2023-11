Eugenia Osborne marca distancias con Gabriela Guillén: "No vamos a hacer nada que le pueda doler a mi padre"

MADRID, 16 (CHANCE)

Horas después de mostrar su apoyo a Fabiola Martínez tras salir a la luz la existencia de una presunta nueva amiga especial de Bertín Osborne, con la que el cantante habría mantenido una relación intermitente desde 2017 a 2023 -se separó de la venezolana a principios de 2021-, Eugenia Osborne ha dejado las polémicas familiares a un lado para asistir a los premios Women of the Year otorgados por la revista Harper's Baazar para reconocer el talento femenino.

Una cita muy especial en la que la influencer se ha pronunciado sobre el delicado trance que atraviesa su padre, con el que mantiene una maravillosa relación y que, confiesa, es el verdadero hombre de su vida: "La vida es así, él lo lleva con naturalidad, incluso con sentido del humor, con lo cual** tranquilidad para todos. Sobre todo él es mi padre y seguirá siendo mi padre y luego lo que es su vida más privada es suya" ha afirmado, revelando que el artista no está afectado a pesar de los titulares que ha protagonizado en los últimos tiempos, y de las declaraciones de Gabriela Guillén arremetiendo contra él por su falta de apoyo durante su embarazo.

Para la madre de su futuro hermano -cuyo nacimiento está previsto para finales de diciembre- respeto absoluto tanto ella como sus hermanas. "No íbamos a ser de otra manera, no entramos. Es la vida de mi padre, es la vida de Gabriela y... las cosas están como están y yo le deseo lo mejor, que todo vaya fenomenal porque al final en mi familia ya hemos tenido muchos golpes en estos momentos" asegura Eugenia.

Sin embargo, que le desee lo mejor a Gabriela no quiere decir que tenga en mente tener relación con ella porque, como reconoce, "igual que la respetamos a ella tenemos que respetar a mi padre". "Si me pidiese ayuda habría que hablar las cosas antes con él y ver un poco lo que él piensa. Obviamente sin el consentimiento, sin la bendición de mi padre no vamos a hacer nada que a él le pueda doler. A partir de ahí..." ha confesado, marcando distancias con la fisioterapeuta.

Una relación muy diferente a la que tiene con Fabiola Martínez que, como desvela, sigue siendo una de las mujeres de su vida a pesar de que hace casi 4 años que se separó de su padre: "Mis hermanas y yo súper bien con ella, la verdad que la queremos muchísimo. Ha sido super importante en nuestra vida, los peores momentos los ha vivido también ella y la verdad es que nos ha unido mucho. Y hoy he comido con ella".

Un encuentro en el que, como nos ha contado con una sonrisa quitando hierro a la noticia, no han hablado del nuevo affaire que se le atribuye a su padre con una misteriosa mujer de Barcelona de 40 años. "Yo no tengo ni idea, la verdad. No hemos hablado de eso hoy. Lo que hemos hablado es de sus proyectos y de la ilusión que tiene, las cosas nuevas que quiere hacer, hemos hablado de Quique, de Carlitos, de mis niños".