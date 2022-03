Eugenia Osborne habla sobre los problemas de alopecia de Fabiola Martínez

La alopecia femenina es un problema en boca de todos por la reciente broma de mal gusto pronunciada por Chris Rock en la gala de los Oscar en referencia a Jada Pinkett-Smith y que acabó con la conocida agresión de Will Smith. Esta visualización de un problema hasta ahora silenciado ha llevado a que muchas mujeres conocidas alcen la voz sobre este problema, entre ellas Fabiola Martínez.

Un problema que ha dejado impactada a la hija de Bertín Osborne, ya que como ha explicado alucinada, no tenía ni idea: "No sabía que tenía alopecia, la verdad. De hecho acabo de hablar con ella ahora mismo y no me ha comentado nada".

"¿Lo sufre ahora o que lo sufrió?" ha preguntado Eugenia sin salir de su asombro, asegurando que "a día de hoy le veo un pelazo". "No sé si es de ahora o de antes. Pudo sufrirlo en alguna época de estrés o algo así que haya pasado cuando era más joven o con lo de Kike" ha añadido la empresaria en una espontánea relación que demuestra que no tenía ni idea de los problemas de alopecia de Fabiola.

"Muy fan de Will Smith. Lo adoro y eso no va a cambiar" - reconoce-, la hija de Bertín también se ha pronunciado sobre la agresión del actor a Chris Rock por la broma que hizo sobre el pelo rapado de Jada Pinkett, señalando que "la violencia nunca se debe utilizar pero tengo entendido que este humorista llevaba mucho tiempo metiéndose mucho con ellos y cuando te toca a alguien que tú quieres pues reaccionas". "¿Ha reaccionado mal? Sí, pero es que es normal que reaccione* Cualquiera defiende a una persona que quiere, entiendo yo", apunta sincera.

Además, Eugenia ha contado que su hermana Claudia lleva "fenomenal" el embarazo - "tiene un barrigón, está guapísima y disfrutando mucho", comenta - revelando que será en semana santa cuando las cuatro hermanas se reunan en Jerez y preparen todo lo necesario para el nacimiento de la séptima nieta de Bertín, que se llamará Micaela