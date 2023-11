Eugenia Osborne se desmarca de las últimas polémicas de su padre tras su reciente reencuentro con él

MADRID, 23 (CHANCE)

En silencio. Así está afrontando Bertín Osborne todas las informaciones que se han dado en diferentes programas de televisión sobre su vida amorosa en las últimas semanas. Mientras Gabriela Guillén -indignada por la falta de interés del artista por su futuro hijo- ha estallado como nunca y ha confesado que no le reconoce y que se arrepiente de haber tenido una relación sentimental con él, se sigue hablando de la amiga especial que el cantante tendría en Barcelona.

Una mujer de unos 40 años llamada Marta que tiene pareja estable y que habría mantenido una relación esporádica con él entre 2017 y 2023, cuando salió a la luz que iba a convertirse en padre de nuevo junto a la fisioterapeuta paraguaya. Un idilio que habría compaginado con su matrimonio con Fabiola Martínez -por lo que sería presuntamente una deslealtad- y que Bertín ha negado a través de su entorno cercano, asegurando que esta supuesta amante es solo la esposa de un buen amigo suyo y que no ha tenido nunca nada con ella más allá de una amistad.

Una nueva polémica que se suma a las que ha protagonizado con Chabeli Navarro, Encarna Navarro, Marcia DiLele y Gabriela Guillén, tras la que el presentador se ha reencontrado con sus hijas Eugenia y Claudia Osborne en Madrid, que están siendo dos de sus grandes apoyos en estos momentos convulsos.

Juntos han comido en un conocido restaurante de la capital y, aunque Bertín no ha querido hacer declaraciones sobre su supuesta amiga especial de Barcelona, sí lo ha hecho su hija mediana, que no ha dudado en desmarcarse de la vida amorosa de su padre: "Está bien, está muy bien, sí, sí, pero en esa noticia yo no tengo nada que ver. No tengo ni idea de nada. De la vida de mi padre no sé... De esa parte de la vida de mi padre yo no sé nada igual que él tampoco sabe de la mía, o sea que... Le pregunto cómo está, él me dice bien y, pues ya está, está todo bien. No insisto mucho más" ha confesado.

Más contundente se ha mostrado Eugenia cuando le hemos preguntado por las útimas declaraciones de Gabriela arremetiendo contra su progenitor. Muy seria, la influencer ha dejado claro que "no soy yo la que tiene que hablar de eso y no voy a hablarte de nada de eso".