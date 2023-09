Eugenia Osborne asegura no conocer a Encarna Navarro: "Es la vida de mi padre, no se nada"

MADRID, 19 (CHANCE)

La exconcursante de 'Operación Triunfo', Encarna Navarro, estuvo en el punto de mira este verano tras los rumores que apuntaban a que Bertín Osborne podría haber compaginado su relación con Gabriela Guillén -embarazada del que será el sexto hijo del artista- con ella. No ha sido hasta ahora cuando la cantante ha roto su silencio en 'Espejo público' y ha confirmado que mantuvo una relación sentimental con el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

En su primera entrevista, ha revelado que lo suyo con Bertín duró 15 años, por lo que no entiende por qué él ha negado incluso su amistad cuando existen imágenes de ambos juntos tanto de cena como sobre un escenario. Una relación que se habría solapado con su matrimonio con Fabiola Martínez, con quien estuvo saliendo públicamente durante 18 años.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Eugenia Osborne, hija del artista, quien ha asegurado que no conoce a Encarna: "Ay, no tengo ni idea. No sé quién es y es que esa es la vida de mi padre, no sé nada". La hija de Bertín Osborne no ha escuchado el testimonio de la cantante en el que afirma haber tenido una relación con su padre: "Uy, no me he enterado de nada, pero es que no voy a comentar nada".

En cuanto a cómo está su padre y como lleva el embarazo de Gabriela Guillén: "Bueno, la última vez que hablé con él, él está bien". Cuando parecía que las especulaciones en torno a Bertín ya habían llegado a su fin, las cosas vuelven a torcerse y nuevas informaciones persiguen al cantante.