Eugenia Osborne aclara la polémica sobre las supuestas indirectas a Gabriela Guillén y a Chabeli

MADRID, 24 (CHANCE)

En medio de la polémica generada por el hijo que tendrá Bertín Osborne con Gabriela Guillén, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Eugenia Osborne. La hija del cantante ha querido aclarar algunos asuntos en los que se encuentra involucrada.

Y es que tras la controversia generada por ciertos mensajes en redes sociales, Eugenia ha salido al frente para desmentir que ella y sus hermanas hayan dirigido sus comentarios a Gabriela Guillén o Chabeli Navarro. Muy segura de sí misma, la joven ha afirmado: "No, no iba dirigida a ellas, y creo que es a buen entendedor, pocas palabras bastan".

Además, se le ha preguntado sobre la posibilidad de que su padre, el famoso presentador Bertín Osborne, tomará acciones legales contra Chabeli por sus recientes declaraciones. Eugenia ha sido clara y directa en su respuesta, indicando que ese asunto es competencia de su padre y que ella prefiere mantenerse al margen: "Es cosa de mi padre. Yo tengo mi vida y no tengo nada que decir. No voy a entrar en eso, de verdad".

Por otro lado, Eugenia ha querido mostrar su apoyo y buenos deseos a Gabriela Guillén, quien está viviendo una etapa emocionante con su embarazo: "Yo siempre deseo lo mejor para todo el mundo". La joven también ha compartido detalles sobre cómo lleva su hermana Claudia el embarazo, asegurando que se encuentra estupendamente y sin antojos hasta el momento: "No, no tiene pero está muy bien".

Al ser consultada sobre si se alegra del embarazo de Gabriela, Eugenia ha aclarado que no es eso, sino que están encantados con su hermana Claudia y todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, ha preferido no ahondar más en el tema: "No voy a decir más, de verdad".

Con esta declaración, Eugenia Osborne ha dejado claro que las polémicas en redes sociales no involucran a sus hermanas ni a ella misma, y ha mostrado su apoyo incondicional a su hermana Claudia durante su embarazo. El enigma en torno a las declaraciones de Chabeli Navarro y las acciones legales de Bertín Osborne siguen siendo una incógnita, mientras Eugenia mantiene una posición neutral y enfocada en su propia vida.