Eugenia Ortíz habla del supuesto veto de Paula Echevarría a Bertín Osborne

MADRID, 19 (CHANCE)

La diseñadora de joyas e hija de Bertín Osborne, Eugenia Ortíz, atendía esta semana a los medios de comunicación a quienes contaba que se encuentra inmersa en la creación de una "súper colección nueva" después del éxito de la anterior línea.

Se mostraba además muy ilusionada por la próxima maternidad de su prima Lulú: "Estamos todos emocionados, cuando me lo dijo me harté de llorar, me hacía una ilusión tremenda, ha sido mi prima del alma, con la que me he criado toda mi vida".

Por su parte, Bertín recibe este viernes por la noche en Mi casa es la tuya a la actriz Paula Echevarría para presentar su nueva película Ola de crímenes, después de que la temporada pasada esta le diera plantón, un hecho que formó un gran revuelo y por el que se empezó a especular sobre un supuesto veto de Paula hacia el cantante de rancheras. Algo que Eugenia no cree que haya existido nunca: "Yo creo que por parte de ella y por supuesto de mi padre, no ha habido nunca ningún problema".

Pero lo cierto es que no tenía vetado al propio Bertín, ni a su programa, si no a la cadena después de que desde varios programas de Telecinco se la criticara durante varios meses por los looks que subía a su blog de moda y se la acusara de plagiárselos a otras bloggers, unas acusaciones que por aquel entonces no le hicieron ninguna gracia a la actriz y arremetía duramente contra Telecinco, "Ese grupo de cadenas me repatean bastante, en mi casa somos más de Antena 3", recordemos que por aquel entonces Paula protagonizaba Galerías Velvet, la serie estrella de Atresmedia en aquellos años.

El enfado le duró hasta que se desvinculó del grupo y firmó un contrato de larga duración con Mediaset. Lo que le ha hecho posible trabajar en la película que ahora promociona y en la segunda temporada de la serie que protagonizaron Hugo Silva y Blanca Suárez, Los nuestros, que ya está grabada pero que todavía no tiene fecha de estreno.

Sea como fuere, Paula Echevarría allá donde va atrae a mucha gente y este viernes muchos son los que no se perderá su entrevista junto con Juana Acosta en el programa de Bertín y Eugenia es una de ellas: "Me apetece escucharla porque es verdad que es una persona muy reservada. A ver qué cuenta".