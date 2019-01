Eugenia Ortiz, del enfado de Bertín: "Le sentó falta, además justo había grabado con Los Morancos"

MADRID, 29 (CHANCE)

Eugenia Ortiz no ha faltado al desfile de Miguel Marinero en la penúltima jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La empresaria ha mostrado su apoyo a la moda española mientras ha hablado de la fuerza de su hermano Kike.

Respecto a las informaciones sobre el programa de televisión de su padre, Eugenia ha mostrado su malestar, sobre todo, por el enfado que causó en Bertín Osborne estos rumores.

CHANCE: ¿Apoyando a la moda española?

Eugenia Ortiz: Como siempre hay que apoyar a España en todo.

CH: ¿Eres muy coqueta a la hora de vestir?

E.O: Sí bastante, me preocupo todas las mañanas después de dejar a los niños en el cole, pienso mucho el look.

CH: ¿A los niños también?

E.O: No ellos deciden que se van a poner, además que me encanta.

CH: ¿Qué no falta en tu armario?

E.O: Pues unos vaqueros y una blazer, me gusta mucho el color negro, es el que más uso, y me visto según el animo que tenga, si estoy un poco más triste me pongo tacones y me maquillo más.

CH: ¿Es cierto que tu padre tiene un canal de Youtube?

E.O: Sí, además se aprende mucho, hace cosas del día a día como planchar camisas.

EUGENIA OSBORNE: "KIKE ES UN NIÑO CAÍDO DE CIELO"

CH: ¿Cómo está Kike?

E.O: Está muy bien. Es un niño caído del cielo pero lo está aguantando muy bien, lo lleva con una sonrisa.

CH: ¿Su hermano está pendiente de él verdad?

E.O: Sí Carlitos es un niño muy especial y siempre ha estado pendiente de él, está ahora fuera en un colegio en Inglaterra.

CH: ¿Tú tuviste esa oportunidad?

E.O: Sí, la tuve pero a mí no me dejaron volver, me hubiese quedado ahí toda la vida.

CH: ¿Estáis grabando nueva temporada en el programa?

E.O: Sí, mi padre ya ha grabado unos cuantos programas.

CH: Menudo enfado tenía con la prensa.

E.O: Es que yo creo qué un periodista tiene que verificar las noticias antes de darlas porque hacer noticias falsas hay que tener cuidado porque se hace daño, a mi padre le sentó falta leer eso , además justo al leer eso había grabado con Los Morancos, es mentira.