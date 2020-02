Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera y Narcís Rebollo se reúnen con María Teresa Campos

MADRID, 20 (CHANCE)

En uno de los momentos más complicados de su vida, María Teresa Campos está recibiendo el cariño y el apoyo de muchos de sus amigos más cercanos y es que su ruptura con Edmundo Arrocet ha sido un duro golpe para ella.

En esta ocasión la periodista disfrutó de la visita de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en su domicilio y es que entre ambas familias existe una muy buena relación desde hace años.

Tras varias horas en el interior, el matrimonio salió de la casa de la periodista junto a Tana Rivera y es que la hija de Eugenia también acompañó a su madre en la visita. Además del matrimonio, también Alejandra Rubio acudió a la cita y es que la hija de Terelu tiene una relación de lo más especial con su abuela con la que comparte el máximo tiempo posible.

Hace tan solo unos días Eugenia se convirtió en la protagonista de la portada de una importante revista en la que mostró su lado más natural y es que habló sin pelos en la lengua sobre su boda con Narcís Rebollo en Las Vegas. "Compré los anillos más horteras que encontré y alquilé los disfraces. Cuando acabaron los premios Grammy, nos fuimos al hotel y a las 23.30 de la noche llegaba la limusina. Narcís ni se había probado el disfraz, pero cuando llegamos a la ceremonia, a medianoche, estaba muy en su papel. Yo lo miraba y no podía reprimir las carcajadas. No me he reído más en mi vida", recordó.

En cuanto a la relación actual que mantiene con sus hermanos, Eugenia confesó durante la entrevista que no se habla con Cayetano y es que tienen formar muy diferentes de ver la vida: "Me llevo fantástico con todos los demás y los adoro. Con Cayetano no tengo relación, pero nunca dejaré de quererlo. Es mi hermano".