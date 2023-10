Eugenia Martínez de Irujo resta importancia a las últimas declaraciones de su hermano Cayetano

MADRID, 20 (CHANCE)

Después de saltar por los aires la supuesta armonía que había entre los hijos de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo reaparecía este jueves en la entrega de premios del Festival de las Naciones en Sevilla, donde la Duquesa de Alba ha recibido un homenaje, y anunciaba la dolorosa decisión que ha tomado respecto a sus hermanos.

Cayetano confesaba que no avisará a ninguno de sus hermanos para la misa que está organizando - como siempre ha hecho desde que falleció su madre en 2014 - para el próximo 20 de noviembre: "La voy a hacer solo, ya no se lo voy a decir a nadie, ya lo digo. La hago para mí como lo he hecho todos los años y no sé quien estará, probablemente Genoveva y Bárbara porque mis hijos están trabajando en Londres los dos y no sé si podrán venir. No voy a avisar a nadie".

Tras estas declaraciones, Europa Press ha podido hablar con Eugenia Martínez de Irujo y ha dejado claro que "no es nuevo lo mío" porque "nunca he estado en la misa de mi madre. Estuve en la primera y ya esta" y explicaba que las polémicas con su hermano Cayetano no son por las misas de su madre: "No tiene nada que ver lo de la misa".

Además, la hija de la Duquesa de Alba comentaba que cuando hace alguna declaración respecto al enfrentamiento que tiene con sus hermanos, habla por ella y no por sus otros hermanos: "Los demás que hablen por ellos, yo hablo por mí".

Eugenia se dejaba ver en la estación del AVE de Sevilla con su marido, Narcís Rebollo y evitaba hablar sobre las palabras de su hermano, quien asegura que llenó el embalse tal y como pretendía.