Eugenia Martínez de Irujo desvela cómo es la relación con sus hermanos tras el 'solitario' funeral de la Duquesa de Alba

MADRID, 23 (CHANCE)

Recién llegada de una escapada de ensueño a Estados Unidos con su marido Narcís Rebollo cuando se cumplen 4 años de su divertido matrimonio en Las Vegas - donde la pareja asistió a los Premios Grammy Latinos antes de celebrar por todo lo alto su aniversario de boda en Nueva York - Eugenia Martínez de Irujo ha recibido el premio Woman Planet en la categoría de Joyas por su última colección con Tous.

Un galardón que ha recogido emocionada en una noche única en la que pudimos hablar con ella de la misa funeral organizada en Sevilla por su hermano Cayetano Martínez de Irujo en homenaje a su madre, la Duquesa de Alba, con motivo de su séptimo aniversario de muerte y a la que no asistió ninguno de sus hermanos; sin embargó, sí acudió su hija, Cayetana Rivera, para quien Eugenia, orgullosísima, ha tenido unas preciosas palabras.

- CHANCE: Enhorabuena, hoy a recoger un premio*

- EUGENIA: "Me hace especial ilusión porque es por la colección sostenible de "Save" de este año y me hace especial ilusión por eso, porque lo bonito de esta colección es que un tanto por ciento de las ventas va destinado a la naturaleza, la protección de los animales en peligro de extinción y el medio ambiente. ya no digo nada más que sino no me sacáis esto"

- CH: ¿Qué tal en Los Ángeles?

- EUGENIA: "Muy bien. Estuve en Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York"

- CH: Celebrando el aniversario*

- EUGENIA: "Estuvimos en los Grammys, que mi chico ha ido a trabajar. No hemos ido a celebrar el anversario. Tengo que renovar votos, un año lo haré"

- CH: y recordando a tu madre, cualquier sitio es bueno para recordarla

- EUGENIA: "Si, además puse una foto muy bonita cuando ellos estuvieron en una gala"

- CH: tu hija Tana estuvo en la misa organizada por Cayetano.

- EUGENIA: "Si, además Cayetano estaba encantado de que haya ido. Ya sabéis que yo no voy nunca a las misas, que yo no soy de misas y para recordarla yo la llevo aquí y no necesito misas"

- CH: ¿Todos tus hermanos bien con Cayetano?

- EUGENIA: "Ahora está todo muy bien, muy estable. Hemos madurado todos"

- CH: De cara a la navidad la familia unida

- EUGENIA: "Si. mira, es una fiesta que a mi no me gusta mucho. No sé, es como tristona"

- CH: ¿En qué se parece tana a tú madre?

- EUGENIA: "Yo siempre digo que ha sacado lo mejor de cada casa. Lo mejor de los Ordóñez, lo mejor de los Alba, de los Martínez, de los Rivera"