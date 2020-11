Un estudio sugiere que la córnea del ojo resiste a la infección del virus

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos) ha puesto de manifiesto que la córnea del ojo puede resistir la infección causada por el nuevo coronavirus, a diferencia de la causa por el virus del herpes simple o el Zika.

"Nuestros hallazgos no prueban que todas las córneas sean resistentes, pero es cierto que todos los donantes de córnea que probamos eran resistentes al nuevo coronavirus. Aún es posible que un subconjunto de personas tenga córneas que apoyen el crecimiento del virus, pero ninguna de las córneas que estudiamos apoyó el crecimiento del SARS-CoV-2", han explicado los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Cell Reports'.

Investigaciones anteriores en el tejido corneal humano y de ratón habían demostrado que el virus del Zika podía extenderse en lágrimas y los investigadores querían saber si la córnea podría servir como punto de entrada para el SARS-CoV-2. Para ello, expusieron el tejido ocular a los diferentes virus y observaron si podían crecer y replicarse. También identificaron sustancias clave en el tejido corneal que pueden promover o inhibir el crecimiento viral.

Un inhibidor que identificaron se llama interferón lambda, el cual vieron que impedía el crecimiento eficiente del virus del Zika y el virus del herpes simple en la córnea. Sin embargo, con el nuevo coronavirus, los niveles de la sustancia no tuvieron ningún efecto sobre si el virus podría replicarse y no se pudo establecer si el interferón lambda estaba presente o no.

"Nuestros datos sugieren que el nuevo coronavirus no parece poder penetrar en la córnea, si bien es demasiado pronto para descartar la importancia de la protección ocular. Necesitamos estudios clínicos más amplios para ayudarnos a comprender mejor todas las rutas potenciales de transmisión del SARS-CoV-2, incluido el ojo", han zanjado.