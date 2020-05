Un estudio muestra lesiones en las placentas de embarazadas con COVID-19

Las placentas de 16 mujeres que dieron positivo en la prueba de COVID-19 durante el embarazo mostraron evidencia de lesión, según los exámenes patológicos realizados directamente después del nacimiento, según un nuevo estudio de Northwestern Medicine (Estados Unidos) publicado en la revista 'American Journal of Clinical Pathology'.

El tipo de lesión observada en las placentas muestra un flujo sanguíneo anormal entre las madres y sus bebés en el útero, lo que apunta a una nueva complicación de COVID-19. Los hallazgos, aunque preliminares, podrían ayudar a informar cómo las mujeres embarazadas deben ser monitoreadas clínicamente durante la pandemia.

"La mayoría de estos bebés nacieron a término después de embarazos normales, por lo que no se esperaría encontrar nada malo en las placentas, pero este virus parece estar induciendo alguna lesión en la placenta. No parece estar induciendo resultados negativos en los bebés nacidos vivos, según nuestros limitados datos, pero sí valida la idea de que las mujeres con COVID deben ser monitoreadas más de cerca", explica el autor principal del trabajo, Jeffrey Goldstein.

"No es por pintar un cuadro aterrador, pero estos hallazgos me preocupan. No quiero sacar conclusiones generales de un estudio pequeño, pero este vistazo preliminar sobre cómo COVID-19 podría causar cambios en la placenta tiene algunas implicaciones bastante significativas para la salud de un embarazo. Debemos discutir si debemos cambiar la forma en que monitoreamos a las mujeres embarazadas en este momento", alerta otra de las autoras, Emily Miller.

Investigaciones anteriores han encontrado que los niños que estaban en el útero durante la pandemia de gripe de 1918-19, que a menudo se compara con la actual pandemia de COVID-19, tienen ingresos más bajos de por vida y mayores tasas de enfermedades cardiovasculares. La gripe no atraviesa la placenta, así que lo que sea que esté causando problemas de por vida en esas personas se debe más probablemente a la actividad inmunológica y a la lesión de la placenta.

Quince pacientes dieron a luz a niños vivos en el tercer trimestre, sin embargo una paciente tuvo un aborto espontáneo en el segundo trimestre. "Esa paciente era asintomática, así que no sabemos si el virus causó el aborto o no estaba relacionado. Los otros pacientes reportados tenían síntomas y tres de los cuatro tenían una severa inflamación en la placenta. Me gustaría ver más antes de sacar cualquier conclusión", argumenta Goldstein.

La placenta es el primer órgano que se forma en el desarrollo fetal. Actúa como los pulmones, intestinos, riñones e hígado del feto, tomando el oxígeno y los nutrientes del flujo sanguíneo de la madre e intercambiando desechos. La placenta también es responsable de muchos de los cambios hormonales dentro del cuerpo de la madre. El examen de la placenta de una mujer permite a un patólogo seguir una hoja de ruta retroactiva del embarazo de una mujer para saber qué le pasó al bebé en el útero o qué podría pasarle tanto a la madre como al bebé después del nacimiento.

"La placenta actúa como un ventilador para el feto, y si se daña, puede tener consecuencias nefastas. En este estudio tan limitado, estos hallazgos proporcionan algunas señales de que este ventilador podría no funcionar tan bien durante el tiempo que nos gustaría si la madre da positivo en la prueba del SARS-CoV2", concluye Miller.

Las placentas de estos pacientes tenían dos anormalidades comunes: flujo sanguíneo insuficiente de la madre al feto con vasos sanguíneos anormales llamados malfusión vascular materna (MVM) y coágulos de sangre en la placenta, llamados trombos intervilosos.

En los casos normales de MVM, la presión sanguínea de la madre es más alta de lo normal. Esta condición se ve típicamente en mujeres con preeclampsia o hipertensión. Curiosamente, sólo una de las 15 pacientes de este estudio tenía preeclampsia o hipertensión. "Hay un consenso emergente de que hay problemas de coagulación y lesiones en los vasos sanguíneos en las pacientes de COVID-19. Nuestro hallazgo apoya que podría haber algo que se coagule sobre el coronavirus, y está sucediendo en la placenta", detalla Goldstein.