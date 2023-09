Un estudio identifica el "anillo de regiones" que dirigen las funciones cerebrales

Un estudio conjunto de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha identificado la zona conocida como el "anillo de regiones" de la corteza prefrontal del cerebro, desde donde se dirigen las funciones cerebrales.

Han liderado el estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista de alto impacto 'Progress in Neurobiology', el Center for Brain and Cognition de la UPF y el Centre for Eudaimonia and Human Flourishing de la Universidad de Oxford.

Según ha informado la universidad catalana, la investigación ha puesto de manifiesto que el "anillo de regiones" de la corteza prefrontal es responsable de dirigir la dinámica cerebral temporalmente, cuando se llevan a cabo tareas cognitivas como la memoria, el control de las emociones, la inhibición de las respuestas o la toma de decisiones.

De este modo, según la UPF, el análisis viene a corroborar la hipótesis del Círculo de Percepción-Acción establecida en 2016 por el neurocientífico catalán Joaquín Fuster, que es profesor emérito de la Universidad de California de Los Angeles (UCLA) y coautor del estudio.

Siguiendo la teoría inicial, la investigación ha demostrado que la corteza prefrontal juega un papel decisivo para poner en marcha el "anillo de regiones", ya que el cerebro recibe estímulos del entorno y activa determinadas respuestas, que dan lugar a un nuevo feedback sensorial.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores han medido la evolución temporal de los niveles de producción de entropía (o nivel de asimetría en los flujos de información) en el cerebro de más de 1.000 personas que conforman la muestra.

La medición se ha ejecutado cuando los participantes estaban desarrollando siete tareas distintas (de memoria, sociales, de lenguaje, emocionales, de juego, motoras y de relación de conceptos), así como en estado de reposo.

Tras analizarlo, el estudio ha revelado que los "anillos de regiones" de la corteza prefrontal lideran la coordinación de las dinámicas cerebrales al realizar las siete tareas cognitivas planteadas.

Según el director del grupo de investigación en Neurociencia Computacional del CBC de la UPF y colíder del estudio, Gustavo Deco, "el marco teórico desarrollado ha demostrado empíricamente cómo cada una de las regiones cerebrales interviene en la dirección que toma la dinámica cerebral global, lo que ha facilitado identificar cómo se estructura jerárquicamente".

Además, ha indicado que el estudio "ha permitido identificar que la corteza prefrontal se ubica en la cima del sistema para orquestar la dinámica cerebral".

Junto a Gustavo Deco, ha liderado el estudio el profesor Morten L. Kringelbach, que es director del Centre for Eudaimonia and Human Flourishing del Linacre College y del Departamento de Psiquiatria, ambos organismos de la Universidad de Oxford, y además es investigador principal del Center for Music in the Brain en la Universidad de Aarhus de Dinamarca.

Los otros autores del artículo son Yonatan Sanz Perl (UPF y Universidad de Buenos Aires), Adrián Ponce-Alvarez (UPF), Enzo Tagliazucchi (Universidad de Buenos Aires y Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile), Peter C.Whybrown y Joaquín Fuster (Universidad de Califòrnia, Los Angeles, UCLA).