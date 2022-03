Un estudio explica el motivo de por qué a los gatos les gusta meterse en cajas

Todos aquellos que tengan un gato sabrán que les encanta meterse en cajas, pero ¿A qué se debe este comportamiento? Durante años ha habido varias investigaciones sobre el tema, llegando a la conclusión de que se trata de un simple deseo animal. El encontrarse rodeado por cuatro paredes hace que el animal se sienta protegido en momentos de estrés. Este es el caso de los gatos callejeros que llegan adoptados a un hogar. Un estudio realizado por unos alemanes en 2019 demostró que los gatos rescatados de la calle se adaptaban mejor a su nuevo entorno si tenían una caja en la que resguardarse en los momentos de ansiedad.

"Durante su estancia en un refugio para animales, los gatos pueden sufrir estrés crónico que perjudica su salud y bienestar. Brindar oportunidades para esconderse puede reducir significativamente el estrés conductual en los gatos", explicaban los investigadores del estudio publicado en la revista 'Plos One'. No obstante, el estudio más reciente es el de la estudiante de doctorado de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, Gabriella Smith, publicado el pasado año 2021 en la revista 'Applied Animal Behaviour Science'.

Contornos de Kanizsa

"Lo que sabemos es que es una forma de comodidad. Esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. La presión lateral es reconfortante", explica Smith. La mujer decidió llevar a cabo un experimento con dueños voluntarios y sus gatos. Consistía en dibujar un contorno de Kanizsa, estos crean una ilusión óptica a partir de una forma 2D. La investigadora dibujó un rectángulo con esquinas bidimensionales para simular una caja y comprobar si los felinos sienten tal atracción por las cajas, que iban hacia ella y se sentaban encima.

Los participantes debían exponer a sus gatos a seis estímulos diarios y grabar el comportamiento e informar sobre él a la estudiante Smith. De los 500 felinos que participaron en el análisis, tan solo 30 logró pasar todas las pruebas del estudio. De estos últimos, nueve gatos reaccionaron al menos a un estímulo, sentándose y apoyando las cuatro extremidades durante, mínimo tres segundos, en los contornos tanto ilusorios o no. Smith comenta que "los gatos domésticos pueden tratar los contornos subjetivos de Kanizsa como lo hacen con los contornos reales". Sin embargo, apunta a que los futuros estudios con experimentos utilicen un entorno más controlado, ya que usar la ciencia ciudadana conlleva ciertas complicaciones, como el cansancio y el deje de las personas.

Depredación

Además, "esta investigación es la primera de su tipo en tres aspectos: un estudio de ciencia ciudadana sobre la cognición de los gatos; un examen formal de la atracción de los gatos por los recintos 2D en lugar de los 3D; y estudiar la susceptibilidad de los gatos a los contornos ilusorios en un paradigma ecológicamente relevante", recalca Gabriella. Pero esta no es la única explicación de este curioso comportamiento de los gatos domésticos, si no que podría deberse a que son depredadores y se esconden cuando van a cazar, aunque por el momento no hay ningún estudio científico que lo avale.

Los dueños de estos animales podrán reconocer los momentos en los que su gato está jugando y se esconde tras una esquina, una caja o cualquier superficie alta, para luego saltar sobre la presa (juguete, manos o piernas). "Mi gato lo hace si estamos jugando: se esconde detrás de algo para poder abalanzarse. Todo eso tiene sentido cuando pensamos en recintos 3D, pero se sabe aún menos por qué se traduce en algo 2D en el suelo". No obstante, los gatos no son los únicos que se comportan de esta manera, si no que también se ha observado en otros felinos como pumas, tigres y leones.