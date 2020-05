Un estudio determina que los síntomas de ataque cardiaco son similares en hombres y mujeres

Los tres principales síntomas de ataque cardíaco tanto en mujeres como en hombres son el dolor de pecho, la sudoración y la falta de aliento, según un estudio presentado en 'EAPC Essentials 4 You', una plataforma científica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), y publicado en la revista 'Journal of the American Heart Association'.

"Los síntomas de un ataque al corazón a menudo se etiquetan como 'típicos' en los hombres y 'atípicos' en las mujeres. Pero nuestro estudio muestra que aunque los síntomas pueden diferir entre sexos, también hay muchas similitudes", explica la autora del estudio, Annemarijn de Boer, del Centro Médico Universitario de Utrecht (Países Bajos).

Este estudio compiló los estudios de más alta calidad (27 en total) de las últimas dos décadas detallando los síntomas en pacientes con síndrome coronario agudo confirmado (ataque cardíaco o angina inestable). Además de compartir los tres síntomas más comunes, la mayoría de los hombres y mujeres que experimentaban un síndrome coronario agudo tenían dolor en el pecho: 79 por ciento de los hombres y 74 por ciento de las mujeres.

También recogieron diferencias significativas en la presentación de los síntomas entre las mujeres y los hombres. En comparación con los hombres, las mujeres tenían más del doble de probabilidades de sufrir dolor entre los omoplatos, un 64 por ciento más de probabilidades de tener náuseas o vómitos y un 34 por ciento más de probabilidades de experimentar falta de aliento.

Aunque el dolor en el pecho y la sudoración eran los síntomas más frecuentes tanto en las mujeres como en los hombres, se producían con menos frecuencia en las mujeres, que tenían un 30 por ciento menos de probabilidades de sufrir dolor en el pecho y un 26 por ciento menos de probabilidades de sudar en comparación con los hombres.

El estudio no investigó las razones por las que hay algunas variaciones en la presentación de los síntomas entre mujeres y hombres, pero el doctor De Boer indica que investigaciones anteriores han mostrado diferencias entre los sexos en cuanto a la forma en que se producen los ataques cardíacos en el cuerpo, pero no se sabe cómo o si esto se relaciona con la presentación de los síntomas. "La causa de las diferencias de síntomas entre los sexos merece un estudio más profundo", concluye.