Un estudio detecta 40 vídeos antivacuna en las principales redes sociales

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha detectado 40 vídeos en las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube que cuestionan y niegan la seguridad y la eficacia de las vacunas, e incluso la necesidad de la vacunación contra la COVID-19.

Así se recoge en el informe "¿Cómo detectar las fake news sobre las vacunas de la COVID-19?. Seis preguntas que nos deberíamos hacer frente a los contenidos sobre las vacunas", que el CAC ha presentado este martes en el marco del webinar "La desinformación sobre las vacunas de la COVID-19".

En el acto, el presidente del CAC, Roger Loppacher, ha señalado que los informes se han reportado a las respectivas empresas para que "tomen las medidas convenientes" y ha apelado a la responsabilidad de las plataformas y los proveedores de servicios de internet para "resolver la situación de forma inmediata".

Según el informe, en YouTube sólo se ha localizado un video y se ha destacado que la plataforma está adoptando cada vez más medidas de moderación para evitar la presencia de desinformación.

El informe revela que el 70% de los contenidos audiovisuales detectados incluyen llamadas explícitas a no vacunarse contra la covid-19 con mensajes como "Por favor, no se pongan la vacuna" o "¡No permita que le inoculan eso!" y la difusión de etiquetas o hashtags como "#NoTeVacunes".

El mensaje que más aparece en los vídeos es negar la seguridad de la vacuna debido a la rapidez en su desarrollo desde la aparición de la pandemia y a la aplicación de técnicas innovadoras en la investigación como el ARN mensajero, que se califica como peligrosa y con riesgo de producir alteraciones genéticas.

El CAC también ha observado que en el 40% de los videos se afirma que las vacunas provocarían esterilidad y afectación neuronal en las personas inoculadas.

Concretamente, el informe cita que en uno de los vídeos se dice que "el precio de inocularse la vacuna es que el 97% de los varones van a quedar estériles, que los niños pequeños van a desarrollar características sexuales secundarias como androginia o inhibición de deseo sexual, y que el 45% de las niñas quedarán estériles".

Además, el 27,5% de los vídeos detectados niegan la necesidad de las vacunas contra el coronavirus, con mensajes que trivializan la gravedad de la enfermedad y minimizan las tasas de letalidad reales.

En este sentido, se propone tomar vitaminas como alternativa o se afirma que la COVID-19 no ha matado a nadie que no tuviera una patología previa con frases textuales como "El COVID-19 no mata, es una mentira. Esa es una gran mentira. Solamente ha muerto gente con patología previa", y llegan a lanzar mensajes como que "Ahora tendríamos que estar todos libres en la calle, cogiendo la enfermedad e inmunizándonos".

En el 70% de los vídeos, el discurso contrario a la vacunación lo hacen personas que se presentan como expertas en el ámbito de la medicina -el 60% dicen ser médicos y el 10%, enfermeros-, con lo que "se pretende otorgar credibilidad y autoridad a postulados que son contrarios al consenso científico".

El informe también advierte de que en la mayoría de los vídeos identificados se hace un llamamiento a viralizar los contenidos.

Para combatir la desinformación, el presidente del CAC ha recomendado no quedarse sólo con los titulares, tener en cuenta el canal por el que llega la información y buscar fuentes reconocidas y contrastadas, detectar si la imagen o el audio están manipulados, y mirar también si se trata de un caso aislado y no hacer de él una categoría, además de valorar la conveniencia de compartirlo. EFE