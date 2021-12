Un estudio descubre que tener gripe puede aumentar el riesgo de padecer Parkinson

Según un nuevo estudio sobre pacientes en Dinamarca, se ha identificado que hay un riesgo de padecer Parkinson durante los 10 años posteriores a la gripe. Los neurólogos han sospechado durante décadas que puede haber una relación entre la gripe y el Parkinson.

Varios estudios anteriores, por ejemplo, informaron de un gran aumento de los casos de Parkinson tras la gripe del año 1918 y desde hace tiempo se busca aclarar las causas de este crecimiento.

Los tratamientos para el Parkinson pueden ayudar a retrasar su progresión, pero hasta la fecha, no hay una cura conocida. Este estudio utilizó bases de datos de la atención médica en Dinamarca, que incluyó a 10.231 hombres y mujeres que habían sido diagnosticados con Parkinson entre los años 2000 y 2016.

Los investigadores los compararon con los 51.196 controles emparejados por edad y sexo, e hicieron un seguimiento de las infecciones de gripe a partir de 1977 utilizando los registros de altas hospitalarias y ambulatorias.

Las conclusiones fueron las siguientes: en comparación con las personas que no habían tenido una infección de gripe, los que la habían padecido tenían un 70% más de riesgo de padecer Parkinson 10 años después, y un 90% más de riesgo 15 años después.

“Puede que la asociación no sea exclusiva de la gripe, pero es la infección que ha recibido más atención”, afirmó Noelle Cocoros, autora principal del proyecto, científica e investigadora del Instituto de Cuidado de la Salud Pilgrim en Harvard. “Nuestro estudio se suma a una literatura más amplia, y no debemos exagerar los resultados” comentó, y añadió que los resultados no deben interpretarse de manera tajante, porque no son una evidencia de una relación causal entre la gripe y el Parkinson.

“También observamos otras infecciones, y hay varias específicas que pueden estar asociadas con el Parkinson. Pero no tenemos números lo suficientemente grandes para analizarlos”.

Algunos investigadores han especulado con algunas infecciones que pueden contribuir al desarrollo del Parkinson al causar inflamación del sistema nervioso central. Varios de esos estudios han encontrado que la apendicitis puede aumentar el riesgo, aunque otras investigaciones que no encontraron esa relación como se comenta.





El estudio, además, puede indicar que la vacunación contra la gripe, puede contribuir también a prevenir el Parkinson, y Cocoros apunta lo siguiente: “Hay muchas otras buenas razones para vacunarse contra la gripe. Pero si hay una asociación con el Parkinson, entonces la vacunación disminuiría el riesgo. Aun así, es bastante evidente que el Parkinson puede ser causado por muchas cosas. La infección puede ser una de las muchas causas”.

Kelly A. Mills, profesor asociado de neurología en John Hopkins que no participó en la investigación, dijo que se están explorando muchos mecanismos para el desarrollo del Parkinson, la mayoría de los cuales implican una combinación de los factores genéticos y ambientales. “El tamaño de este estudio y la magnitud de la asociación que encontraron es intrigante. Es un estudio bien hecho que saca a relucir algunos puntos importantes para seguir investigando”.

También, el Dr. J. Timothy Greenamyre, neurólogo que no participó en el estudio y director del Instituto de Enfermedades neurodegenerativas de la Universidad de Pittsburgh, señaló algunas limitaciones. “Los investigadores no contaban con diagnósticas de gripe confirmados por el laboratorio, por lo que pueden haber incluido casos que no eran realmente de gripe” .

Y apuntó que “en general, a pesar de sus limitaciones, creo que este es un estudio epidemiológico sólido y bien hecho. Creo que este trabajo proporciona la evidencia más fuerte hasta la fecha de que la exposición de la gripe aumenta el riesgo de padecer Parkinson”.