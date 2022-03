Un estudio demuestra que la oxitocina administrada por vía nasal hace que los leones sean más dóciles

Un equipo de investigadores que trabajan en una reserva de vida silvestre en Dinokeng (Sudáfrica) ha logrado crear un spray nasal que expulsa oxitocina (la "hormona del amor") y hace que los leones sean mansos. El estudio ha sido publicado en la revista 'iScience', en él explican que "la oxitocina modula el comportamiento social de los mamíferos; sin embargo, las respuestas conductuales a la oxitocina intranasal pueden variar entre especies y contextos". Por ello, decidieron emplear esta nueva técnica para ver si los leones se volvían más amigables.

Como norma general, el caracter de los leones se basa en ser fieros protectores de su territorio. Suelen convivir en grupos sociales en los que muestran comportamientos cooperativos entre ellos. Las relaciones que se crean son simples: las hembras cazan juntas y crían a sus cachorros entre todas. En cambio, los machos solo crean vínculos sociales imperecederos con otros de su mismo sexo, sin ni si quiera ser parientes. A pesar de que este comportamiento agresivo que les caracteriza resulta útil para combatir contra otros depredadores, implica una complicación para los cuidadores que trabajan en las reservas o los crían en cautividad.

La oxitocina amansa a las fieras

Además, los investigadores necesitaban desesperadamente un método que los hiciera más afables, ya que el número de leones que ingresa en estas instalaciones es cada vez mayor, como consecuencia de la pérdida de su hábitat natural por culpa del ser humano. Por este motivo, conociendo la naturaleza social del león africano, los investigadores decidieron que eran los candidatos perfectos para comprobar qué efectos tiene la oxitocina en la conducta del grupo. Así que comenzaron a realizar experimentos.

"En comparación con los ensayos de control, después de la administración de oxitocina, los leones aumentaron el tiempo que pasaban cerca (acortando su distancia con el vecino más cercano) y disminuyeron la vigilancia hacia los intrusos externos (reduciendo sus vocalizaciones después de una reproducción de rugido)", explican los expertos. Utilizaron tres tipos de ensayos con el objetivo de obtener comportamientos tanto sociales como no sociales: "la prueba del objeto de juego fue diseñada para probar el comportamiento afiliativo dentro del grupo; la prueba comida-objeto fue diseñada para evaluar la tolerancia dentro del grupo; finalmente, la prueba de reproducción de rugidos fue diseñada para probar la vigilancia entre grupos", comentan.

La aplicación de oxitocina por vía nasal, la hormona llega directamente al cerebro, provocando una relajación instantánea. Los 23 leones que fueron objeto de este estudio se mostraron mucho más tolerantes y amistosos con los demás y no estaban tan alerta por si aparecían intrusos en el terreno. Los investigadores se sorprendieron, ya que comprobaron como los propios rasgos faciales y la postura se suavizaron. Tras estas observaciones, decidieron medir cuán tolerantes eran los leones para compartir un objeto que deseaban, es decir, si dejarían al resto que se acercase. Los resultados fueron impresionantes, las distancias entre ellos disminuyó de los 7 metros (antes del tratamiento) a poco más de tres metros (con oxitocina inhalada).

Aumento del comportamiento prosocial entre desconocidos

Disfrutaron de un juego conjunto y no respondieron a los rugidos emitidos por leones ajenos. No obstante, incluso después de haber sido rociados con la hormona, su comportamiento no cambió frente a la comida. "Nuestro diseño involucró la administración de oxitocina a todo el grupo social durante una sola prueba, por lo que no podemos descartar cambios individuales en función de cómo se vieron afectados los comportamientos de los demás. Sin embargo, tras la administración, los leones permanecieron más cerca de su vecino cercano durante las pruebas de reproducción de rugidos y objetos de juego en comparación con las pruebas de control", aclaran los investigadores de la reserva.

Aunque la oxitocina ha mostrado un comportamiento más social en los leones, también tiene un "lado oscuro", ya que en el caso de los primates, hace que aumente la competencia con otros grupos. Los expertos recalcan que los resultados que han obtenido no significan que la hormonautilizada vaya a mejorar el comportamiento prosocial en todas las situaciones. Es probable que los efectos varíen entre las especies o incluso dentro de una misma especie. No obstante, los investigadores concluyen diciendo que "el estudio proporciona evidencia de que la administración de oxitocina puede aumentar el comportamiento prosocial entre individuos desconocidos, lo que sugiere que la oxitocina podría servir potencialmente como una herramienta de manejo para ayudar en las introducciones de leones tanto en cautiverio como en la naturaleza".