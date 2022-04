Un estudio demuestra que los rasgos de la personalidad influyen en el desarrollo de la demencia

Hay rasgos de nuestra personalidad que pueden afectar a la participación en conductas y patrones de pensamientos saludables y no saludables a lo largo de la vida. Según una nueva investigación publicada en la revitsa 'Journal of Personality and Social Psychology', las personas organizadas, con altos niveles de autodisciplina, pueden ser menos propensas a desarrollar demencia con la edad. Por otro lado, las personas malhumoradas o emocionalmente inestables son más propensas a experimentar un declive cognitivo al final de su vida. Este estudio se centró en explicar tres de los "Cinco grandes" rasgos de la personalidad: concienciación, neuroticismo y extraversión.

"La acumulación de experiencias a lo largo de la vida puede entonces contribuir a la susceptibilidad de enfermedadeso trastornos particulares, como el deterioro cognitivo leve, o contribuir a las diferencias individuales en la capacidad de soportar los cambios neurológicos relacionados con la edad", comenta Tomiko Yoneda, doctora de la Universidad de Victoria y la principal autora de la investigación. Aquellos individuos que tienen una alta puntuación en concienciación son personas que tienden a ser responsables, organizadas, trabajadores y se orientan en función de los objetivos que quieren alcanzar.

Estudio de personas sin diagnóstico de demencia

En cambio, aquellos que poseen características de neuróticas tienen una baja estabilidad emocional y padecen grandes cambios de humor, ansiedad, depresión, dudas sobre sí mismos y otros sentimientos negativos. A su vez, los extravertidos se encuentran bien cuando están rodeados de otras personas y dirigen su energía hacia el mundo exterior. Su personalidad se caracteriza por ser entusiastas, habladores y asertivos. Así lo indica el estudio. Con el objetivo de comprender mejor la relación que existe entre los rasgos de la personalidad y el deterioro cognitivo, los investigadores analizaron casi dos mil participantes en el Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento.

Este es un estudio que analiza los datos de adultos mayores que viven en Chicago y el noroeste de Illinois. Estas personas, que no tenían un diagnóstioco oficial de demencia, recibieron una evaluación de su personalidad y análisis anuales de sus capacidades cognitivas. Aquellos voluntarios que puntuaban alto en concienciación y bajo en neuroticismo eran menos propensos a degenerar una demencia. "Conseguir aproximadamente seis puntos más en una escala de concienciación que va de 0 a 48 se asoció con un 22% menos de riesgo de pasar de un funcionamiento cognitivo normal a un deterioro cognitivo leve" apunta Yoneda. A lo que añade que "además, anotar aproximadamente siete puntos más en una escala de neuroticismo de 0 a 48 se asoció con un riesgo 12% mayor de transición".

No se ha detectado que la personalidad esté relacionada con la esperanza de vida

No obstante, no se detectó ninguna asociación entre la ser extrovertido y el desarrollo de una demencia, aunque sí descubrieron que los individuos con mayor puntuación de extraversión tendían a mantener un funcionamiento cognitivo normal durante más tiempo que el resto de los participantes. Se estima que los participantes de 80 años que tenían un alto nivel de conciencia, vivían hasta dos años mássin sufrir deterioro cognitivo, en comparación con aquellos que tenían niveles bajos de conciencia. Es más, se calcula que los participantes con un alto nivel de extraversión mantienen una cognición saludable durante aproximadamente un año más.

En cambio, el neuroticismo alto se asoció con al menos un año menos de funcionamiento cognitivo saludable, lo que denota los daños asociados a la experiencia a largo plazo del estrés percibido y la inestabilidad emocional. Sin embargo, los individuos con menos nivel de neuroticismo y más de extraversión, tenían mayores probabilidades de recuperar su función cognitiva normal. Esto pone de manifiesto que sus rasgos de personalidad pueden ser protectores, incluso una vez que el paciente ha comenzado a desarrollar la demencia. Por lo tanto, los investigadores sugieren que las interacciones sociales podrían ser beneficiosas para mejorar los resultados cognitivos.

Aun así, el estudio no detectó ninguno de los rasgos de la personalidad con una mayor esperanza de vida. No obstante, los científicos recalcan que los resultados son limitados, puesto que la muestra se componía casi en su totalidad de mujeres (87%) y personas de raza blanca (74%), además todos tenían altos niveles de estudio. Por eso, "se necesitan estudios en muestras más diversas, que incluyan los otros dos de los cinco grandes rasgos de personalidad (amabilidad y apertura) para que sean más generalizables y brinden una comprensión más amplia del impacto de los rasgos de personalidad en los procesos cognitivos y la mortalidad más adelante en la vida", concluyen los investigadores.