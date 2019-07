Un estudio confirma que la mayoría de los países sigue la recomendación de la OMS para tratar a las personas con VIH

Un estudio llevado a cabo por expertos de la CUNY Graduate School of Public Health & Health Policy (Estados Unidos), y publicado en el 'Journal of the International AIDS Society', ha confirmado que la mayoría de los países sigue la recomendación de la Organización Mundial de Salud de tratar "de inmediato" a las personas con VIH,

Basado en una encuesta realizada en más de 200 centros de atención y tratamiento del VIH de los 41 países que participan en el consorcio de investigación IeDEA, el trabajo ha comprobado que la aceptación de tratar a todos los pacientes es prácticamente universal.

Asimismo, el estudio ha puesto de manifiesto que los países con bajos y medios ingresos suelen suministrar tratamiento a los pacientes en los 14 días posteriores a confirmarse el diagnóstico, por lo que no ha encontrado diferencias en este sentido entre unos países y otros o, incluso, entre zonas del mismo país.

No obstante, los investigadores sí que han hallado que la mayoría de los centros de atención y tratamiento al VIH de zonas de bajos recursos no tienen la capacidad de controlar la carga viral, una vez que el paciente comienza el tratamiento contra el VIH.

"Muchos de los sitios que están iniciando pacientes con terapia antirretroviral no cuentan con recursos adecuados para monitorear los resultados clave a través de pruebas de carga viral, incluido el fracaso del tratamiento o el desarrollo de resistencia a los medicamentos. Este es un problema que requiere atención urgente, ya que es fundamental evaluar y optimizar los resultados de la atención del VIH a más largo plazo en la era de Tratar a todos", han zanjado los investigadores.