Un estudio con células madre ofrece nuevas pistas para optimizar los trasplantes de médula ósea

Un nuevo estudio de la Universidad de California del Sur y la Universidad de Stanford (Estados Unidos) realizado en ratones ha demostrado que las células madre trasplantadas con éxito no se comportan como en una persona sana sin un trasplante.

En cambio, la radiación y la quimioterapia de dosis alta utilizadas para eliminar las células madre enfermas antes del trasplante parecen desencadenar un 'comportamiento extremo' en las células recién trasplantadas.

Los trasplantes de médula ósea, que implican el trasplante de células madre sanas de la sangre, ofrecen el mejor tratamiento para muchos tipos de cáncer, trastornos de la sangre y enfermedades inmunitarias. "Nuestra investigación tiene implicaciones importantes para comprender y optimizar los trasplantes de médula ósea y ciertos tipos de terapia génica", asegura Rong Lu, investigador principal del estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of the Sciences'.

En una serie de experimentos, los científicos descubrieron que cuando se trasplantan a un ratón irradiado, solo una pequeña minoría de las células madre producen sangre y células inmunitarias, mientras que muchas otras células madre se vuelven inactivas y no hacen nada. Además, después de la radiación, este puñado de células madre 'súperproductoras' también se inclinan hacia la producción de solo ciertos tipos de células inmunitarias. Sin embargo, la sangre y el sistema inmunológico en general, todavía tienden a permanecer equilibrado.

En ratones que no se habían sometido a radiación, todas las células madre contribuyeron por igual a la sangre y los sistemas inmunitarios, con la excepción de las células T, lo que sugiere que el régimen de preacondicionamiento utilizado para garantizar el trasplante exitoso es la fuente del comportamiento celular anormal.