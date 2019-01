Un estudio asocia la vacunación contra el rotavirus con menores casos de diabetes tipo 1

Una disminución en el número de niños pequeños diagnosticados con diabetes tipo 1 podría estar asociada con la introducción de la vacunación rutinaria contra el rotavirus en bebés, según ha concluido un nuevo estudio realizado por investigadores del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australia).

Los investigadores investigaron el número de niños australianos diagnosticados con diabetes tipo 1 entre 2000 y 2015, y encontraron que los diagnósticos de este tipo en niños de 0 a 4 años disminuyeron desde 2007, el año en que se introdujo la vacuna contra el rotavirus como una vacuna rutinaria para bebés en el país austrliano.

Según el estudio, esta es la primera vez que la tasa de diabetes tipo 1 en niños pequeños en Australia cae desde los años ochenta. Aunque no vincula de manera concluyente la vacuna contra el rotavirus con la protección contra la diabetes tipo 1, el descubrimiento se basa en investigaciones anteriores, que sugieren que la infección natural por rotavirus puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.

"La disminución significativa en la diabetes tipo 1 que detectamos en niños pequeños después de 2007 no se observó en niños mayores de 5 a 14 años. Esto sugiere que los niños pequeños podrían haber estado expuestos a un factor protector que no afectó a los niños mayores. Coincidió con la introducción de la vacuna oral contra el rotavirus en el Programa Nacional de Inmunización de Australia en 2007", explican en su estudio, publicado en la revista 'Journal of the American Medical Association Pediatrics'.

La vacuna contra el rotavirus se administra desde 2007 dentro del calendario oficial de vacunación a los bebés australianos de 2 y 4 meses para protegerlos contra esta forma grave de diarrea potencialmente mortal.

"Aunque no es concluyente, nuestro último estudio sugiere que la prevención de la infección por rotavirus en los bebés australianos mediante la vacunación también puede reducir el riesgo de diabetes tipo 1. Continuaremos esta investigación para observar más de cerca la correlación. En esta etapa aún no sabemos si la reducción de la diabetes tipo 1 es un efecto permanente o transitorio, y puede que solo sea relevante para los niños australianos", concluyen los científicos.