Un estudio asocia un tipo de grasa omega-3 con una mejor evolución de la insuficiencia cardíaca

Investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol y del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim) han determinado en un estudio que tener niveles más altos de grasa omega-3 de procedencia vegetal reduce el riesgo de morir y de tener que ingresar en el hospital en personas con insuficiencia cardíaca.

La revista 'Journal of the American College of Cardiology' ha publicado los resultado del estudio que ha cuantificado los niveles de un ácido graso omega-3 vegetal en muestras de sangre de más de 900 pacientes afectados de insuficiencia cardíaca, ha informado el Imim en un comunicado este miércoles.

Los investigadores han seguido a los participantes durante tres años después de la obtención de la muestra de sangre: aquellos con unos niveles bajos de omega-3 vegetal en sangre tenían un 39% mayor riesgo de morir o ingresar en el hospital en comparación con los que tenían niveles más altos.

La insuficiencia cardíaca puede tener causas muy diversas, va empeorando gradualmente y, aunque no se puede curar totalmente, puede controlarse a través de pautas farmacológicas y estilo de vida.

Los efectos beneficiosos en el corazón de los omega-3 son "largamente conocidos", pero la gran mayoría de estudios se centran en los omega-3 que provienen del pescado azul, mientras que en este caso se han centrado en una variante que proviene de alimentos vegetales.