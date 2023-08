Estudiantes lamentan la paralización de la nueva EBAU: "Hemos echado en falta más compromiso por parte del Ministerio"

Piden "estabilidad y certidumbre" tanto para las pruebas de acceso a la Universidad como para el resto de retos y reformas pendientes

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha lamentado que el Gobierno haya aplazado la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), por lo que no habrá cambios en la prueba de 2024.

"Hemos echado en falta más compromiso por parte del Ministerio de Educación en cuanto a llevar a cabo esta reforma, era necesario implantarla cuanto antes", ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de CANAE, Antonio Amante, después de que el Ministerio anunciara este jueves el aplazamiento de la nueva EBAU debido a que el Gobierno, al estar en funciones, no puede aprobar la reforma en Consejo de Ministros.

Por ello, la organización de estudiantes está "a la espera" de tener una reunión con los responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional para que expliquen la situación y "establecer los próximos pasos y poder aprovechar este retrase en la aplicación de la reforma como una oportunidad para poder seguir enriqueciéndola y hacerla más participativa".

CANAE, según ha subrayado Amante, lamenta "enormemente" que la situación política actual "provoque que los retos importantes en el ámbito educativo, como es la Selectividad, queden paralizados", después del trabajo que ha hecho la comunidad educativa "para que esta reforma saliese adelante en el menor tiempo posible".

"Lo que necesitamos es estabilidad y certidumbre, tanto para las pruebas EBAU como para el resto de retos y reformas que hay pendientes. Lo único que nos encontramos es todo lo contrario, una situación inadmisible de incertidumbre debido al escenario político que tenemos", ha advertido.

EL PROYECTO DE NUEVA EBAU, "UN BUEN PUNTO DE PARTIDA"

Para el presidente de CANAE, la última propuesta que está sobre la mesa para reformar la EBAU "es un buen punto de partida", por lo que los estudiantes reclaman que el proyecto "se materialice lo antes posible", aunque todavía queda "mucha información por saber, de estructura de las pruebas, de criterios de calificación o de establecer metodologías".

En este punto, el presidente de la organización estudiantil ha asegurado que pensaban que "era posible" que la nueva EBAU se aprobase antes de que terminase el curso anterior y poder empezar este nuevo curso con "más formación para el profesorado, una estructura definida y definitiva de las pruebas para que se pudiese practicar". "No nos hemos encontrado con ese escenario", ha apostillado.

Aunque el Departamento que dirige Pilar Alegría dejó "completamente terminada" la tramitación del real decreto de la nueva prueba de acceso a la Universidad, el Gobierno, al estar en funciones, no puede aprobar la reforma en Consejo de Ministros, según han explicado a Europa Press fuentes gubernamentales.

De este modo, el Gobierno mantiene vigente la normativa actual de la EBAU para que, según ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, "no les caigan unas reglas del juego nuevas a mitad de curso" a los estudiantes y porque un Gobierno que está en funciones "no debe prejuzgar lo que vaya a hacer el nuevo Gobierno entrante". "Hemos entendido que, como está el Gobierno en funciones, no podíamos generar una normativa nueva, una regulación nueva, que vaya a condicionar lo que el Gobierno entrante quiera hacer y, por tanto, lo ideal es mantener esa normativa vigente", ha incidido.

El Ministerio de Educación ha precisado que esta decisión se debe a que la aprobación de la norma "excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las administraciones autonómicas". Además, añade, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y "rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias".