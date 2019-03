La UE estudia prorrogar 'Sophia' para dar tiempo a una nueva misión militar para entrenar a guardacostas libios

Los Veintiocho discutirán este lunes la posibilidad de prorrogar tres meses la 'Operación Sophia' de la Unión Europea para combatir las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo Central durante unos meses más para dar tiempo a la puesta en marcha de una nueva misión militar no ejecutiva para poder continuar con la formación de los guardacostas libios.

Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE (COPS) discutirán este lunes el futuro de la 'Operación Sophia', cuyo mandato expira el 31 de marzo.

Los Veintiocho ya acordaron a finales de año extenderla tres meses más ante las divergencias entre países para buscar una fórmula que permitiera el reparto posterior de los migrantes y refugiados rescatados por la operación, como exige Italia, país al que se han enviado todos los inmigrantes rescatados desde el inicio de la operación y dejó claro que rechazaba continuar la misión en estos términos.

"Si no hay más desarrollos en dirección positiva, desde finales de marzo la operación terminará sus actividades con todas las consecuencias que ello traerá", avisó el pasado lunes la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que admitió que no veía "movimientos particulares" para desbloquear la falta de acuerdo entre los países por la cuestión del desembarco. Así, fuentes europeas han admitido que "no se resolverá a tiempo" antes de que concluya el mandato de la operación.

El Servicio Europeo de Acción Exterior está haciendo "planificación prudencial" de cara a cerrar la operación, algo que todavía necesitaría varias semanas como tal. "Mientras que no haya una decisión para mantener la operación (por parte de los estados miembro), tenemos que estar listos para cerrarla", han explicado fuentes europeas, que han reconocido que el "problema" del desembarco de inmigrantes sigue sin resolverse. "Lo que estamos haciendo es planificación prudencial que van en la dirección de cerrarla, dado que no hay decisión para mantenerla", han precisado.

El Gobierno irlandés ha solicitado prorrogar de nuevo la operación unos meses, según han confirmado varias fuentes diplomáticas y europeas.

Una eventual extensión de la operación también permitiría dar tiempo para lanzar una "nueva" misión militar "no ejecutiva" para continuar el entrenamiento, asesoramiento y supervisión de los guardacostas libios que viene haciendo la 'Operación Sophia' si los Veintiocho están de acuerdo, han explicado otras fuentes diplomáticas.

DISTINTAS OPCIONES

La opción de mantener la 'Operación Sophia' "retirando sus medios navales" y con "algunos elementos distintos" que estaba sobre la mesa hace varias semanas porque era "más fácil" de cara a reactivarla plenamente en el futuro parece descartada a priori y se apostaría más bien por la nueva misión militar de entrenamiento.

Varias fuentes europeas y diplomáticas han descartado que, a priori, los Veintiocho lleguen este mismo lunes a una decisión y que las discusiones continúen a lo largo de la semana.

"Veremos cuál es la prioridad ahora (de Italia). Esta misión está para ayudarles y parece que nos hacen un favor por permitirla", han asegurado fuentes diplomáticas.

Alemania anunció a finales de enero que no reemplazaría a la fragata que mantenía en la operación tras criticar que la operación no se centra desde hace meses en su tarea principal de combatir las redes de tráfico y que el Gobierno italiano haya impedido el desembarco de inmigrantes en Italia desde el verano a pesar de que el mandato de la operación "se basa en el compromiso de Italia de acoger a los migrantes rescatados".

Varios países, entre ellos España y Alemania, trabajan en "un mecanismo temporal" de distribución "sobre una base voluntaria, que no prejuzgue los resultados de la reforma de Dublín", pero insisten en que Italia debe ser incluida en el mecanismo.

España y Francia entre otros rechazan que se cubra sólo los migrantes rescatados en el marco de la 'Operación Sophia' como pedía Italia e insisten en que la solución pasa por un acuerdo más global en el marco de la reforma de la política de asilo europea, que sigue bloqueada por el rechazo de los países del este a aceptar inmigrantes en base a un sistema de cuotas.