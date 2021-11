¿Estrés? De qué manera afecta en tu bienestar y cómo combatirlo

Llego tarde al trabajo, tengo que hacer cosas de la universidad, tengo que memorizar el temario para mañana y no me sé todavía nada, aún no he hecho la compra de la semana y no creo que me dé tiempo a ir mañana… Si nos paramos un segundo a pensar en nuestro día a día seguramente tengamos que recapacitar y tomarnos todo con más calma. Vivimos en una constante carrera contra nosotros, y eso mismo, a la larga, acaba perjudicándonos. El estrés juega un papel importante en nuestra salud mental y física , y saber cuándo podemos estar estresados, controlarlo y aprender de ello, es una de las tareas a realizar que debemos imponernos para nuestro bienestar. Presta atención a toda la información que os daremos a continuación y empieza a vivir de una manera más tranquila, cumpliendo tus objetivos diarios.

“Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”, así define la Real Academia Española (RAE) el estrés. Esas situaciones que se nos presentan a diario, perjudican y mucho a nuestra salud mental. Puede hacer que no trabajemos de una manera cómoda, que no nos encontremos a gusto con nosotros mismos y que eso se traduzca, también, en la relación que tenemos con nuestra familia y amigos. Es una especie de mecanismo que se pone en marcha cuando alguien se ve envuelto por varias situaciones o por el exceso de ellas, y esa sobrecarga influye en el bienestar, jugando un importante rol tanto físico como psicológico.

Ser demasiado autoexigente o factores económicos, algunas de las causas principales



Según la Sociedad Española para el Estudio del Estrés y la Ansiedad (SEAS), el estrés se manifiesta en una primera fase de activación o preparación de la persona ante un estímulo. Algunas de las principales causas de nuestro estrés pueden ser las siguientes:

No estar satisfecho con tu trabajo : muchas personas no se sienten realizadas en el trabajo, no se sienten cómodas y hacen otra cosa totalmente distinta a lo que realmente les motiva. Esto, además, guarda relación con la sobrecarga de trabajo que puedan llegar a tener. Lo mejor, ante estas situaciones, es hablar con tu superior y comentar tu situación para que, de una manera u otra, pueda mejorar y sentirte mejor.

La atención que le damos a nuestra familia : la familia es lo más importante, es ese núcleo que tenemos y que nos acompañan en cada labor que hacemos.

Vacaciones : aunque parezca mentira, hay personas que cuando no están trabajando, tienen vacaciones e intentan “desconectar” de su rutina diaria, sufren estrés. Salir de la “zona de confort” también supone un estrés importante, por ejemplo, cuando hacemos una cosa totalmente distinta, empezamos a trabajar en otro lugar, nos mudamos de ciudad o país… Todos estos factores hacen que tengamos que vivir experiencias nuevas y, en mayor o menor medida, nos afectan y nos generan estrés.

Llegar a la perfección : a algunos de nosotros nos ha pasado que queremos hacer todo bien, sin cometer ningún fallo, pero la realidad es bien distinta. No te presiones más de la cuenta ya que cometer fallos es algo normal y de los que debemos aprender. La perfección no existe, y compararnos con otras personas puede convertirse en una obsesión, un estrés constante y, finalmente, en un problema.

No decir “no” : otra de las cosas que pueden afectarnos y generarnos estrés es no saber decir “no” a las cosas. Dejarse llevar a menudo, es un problema que le sucede a muchísima gente y ante ciertas situaciones puede generarnos un estrés al, por ejemplo, no apetecerte realizar o irte a algún lugar e ir por el simple hecho de no dar una respuesta negativa.

Factores económicos : es una de las causas más importantes de estrés. Pensar en el dinero constantemente es perjudicial, pero a veces, cuando no tenemos demasiados ingresos nos puede generar un quebradero de cabeza cada día.









Tipos de estrés

No solo hay un tipo de estrés, depende de cada situación y en qué puede afectar, será de un tipo u otro.

El estrés positivo es algo que nos motiva, nos gusta y “nos pone las pilas”. La persona se enfrenta a una situación con una intención de extraer algo de beneficio de ella pero, por el contrario, también existe el estrés negativo , que es aquel que tenemos ante una situación que no controlamos y tenemos más respeto ante ella.

También existe el llamado estrés agudo , aquel con el que no nos podemos centrar en el presente y no nos deja “vivir” al estar constantemente centrados en varias cosas que no tienen nada que ver con lo que debemos hacer.

El estrés agudo se produce cuando algo se repite una y otra vez, de forma continuada y no saber cómo reaccionar. Algunos ejemplos del estrés agudo puede ser la falta de organización, tener una preocupación constante o una elevada autoexigencia.

Por último, y otro de los más importantes, es el estrés crónico , el cual es parecido al agudo pero la diferencia está en que este último se alarga en el tiempo como pueden ser los problemas financieros o laborales.

¿Cómo puedo combatirlo?

Sí. Se puede reducir el estrés y poder mejorar cada uno de los aspectos de nuestro bienestar. Para ello podemos empezar por reconocer ese estrés y las diferentes situaciones que nos llevan y nos han llevado a sufrirlo cada día . Admitir situaciones en las que estamos o vamos a vivir es uno de los primeros pasos. Realizar ejercicio también nos sirve para “sacar” el estrés que tengamos dentro y encontrarnos bien con nosotros, además de los beneficios que el deporte tiene en nuestra salud. Cambiar de visión y hacerlo por una más positiva hará que veamos todo de una manera diferente, podrás ver puntos de vista que antes no encontrabas y poder solucionar, poco a poco, todo lo que te preocupa. Comer bien y llevar una dieta mediterránea es otro de los factores clave y puede ayudarnos a ver toda esa visión positiva que necesitamos saber vivir con ello.