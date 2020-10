¿Se estrenará Wonder Woman 1984 también en streaming?

MADRID, 9 (CulturaOcio)

2020 está siendo un annus horribilis para el cine. Con todos los blockbusters huyendo a 2021, los últimos han sido 'Sin tiempo para morir' y 'Dune', una de las pocas que resiste aún es 'Wonder Woman 1984', programada para el 25 de diciembre. Sin embargo, tal es la volatilidad de la situación, que ha resurgido rumores de que Warner hará como Disney hizo con 'Mulan' y acaba de anunciar con 'Soul' y lanzará la secuela de la Mujer Maravilla en plataformas. Ante estos comentarios, la directora Patty Jenkins es muy clara: el estreno será solo en cines.

Según recoge Comicbook, la cineasta, en una entrevista, ha dejado bien claro que el lanzamiento de la cinta será exclusivo de la pantalla grande, tranquilizando así a los fans más cinéfilos. "Si se cierran los cines, no habrá vuelta atrás", ha declarado rotundamente. "Podríamos perder la experiencia cinematográfica para siempre", agregó.

"Podría suceder algo similar a lo que le pasó a la industria musical, que acabó convertida en un negocio que era complicado que fuese rentable", explicó. Jenkins ha mostrado su compromiso y apoyo a las salas de cine y los exhibidores.

"No estamos siquiera contemplando la posibilidad de un estreno en streaming. Apostamos 100% por el lanzamiento en cines para 'Wonder Woman 1984'. Nuestro apoyo está con nuestro querido sector", ha comentado. "No creo que ninguno de nosotros quiera vivir en un mundo donde la única opción sea que tus hijos se queden en casa viendo una película o que no haya lugar donde disfrutar de una cita", zanjó.

¿RETRASARÁ WARNER OTRA VEZ EL ESTRENO?

El estreno de 'Wonder Woman 1984', junto con los de 'Los Croods: Una nueva era' y 'Soul', ambas cintas de animación, son los únicos lanzamientos a gran escala de Hollywood que se contemplan para los últimos meses del año.

Aunque Warner no ha mostrado aún intención de llevar a 2021 a la superheroína interpretada por Gal Gadot, esto tampoco se descarta, especialmente por la situación que viven los cines y exhibidores en Estados Unidos.

El principal mercado mundial es el único que no ha abierto sus salas como en el resto del mundo, siendo los cierres de Los Ángeles y, sobre todo, de Nueva York, los que han provocado la estampida de las majors al año que viene. Tampoco los discretos datos de 'Tenet' en el país norteamericano han contribuido a que los grandes estudios apuesten por mantener el calendario de estreno este año.