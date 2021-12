Estrella Morente asegura que no hablará nunca sobre Kiki Morente y Sara Carbonero

MADRID, 27 (CHANCE)

Que Kiki Morente y Sara Carbonero tienen una amistad que ha dado mucho de qué hablar estos meses, es un hecho, pero lo cierto es que después de tantos meses todavía no tenemos lo que tanto nos gustaría: imágenes de ambos juntos y derrochando su amor por donde quieran que vayan. Además, hay un hermetismo en cuanto a ambos que hace que ningún miembro de la familia desvela cómo están.

Hablamos con Estrella Morente y lo cierto es que prefiere no hacer declaraciones acerca de la relación de Kiki Morente y Sara Carbonero. La cantante prefiere no hablar de su hermano y se centra en el concierto en el que ha participado junto a él: "con mi hermano, con mi primo, con muchos músicos muy buenos".

Estrella Morente sí que nos ha comentado cómo pasó las fiestas, con su familia y cuidando a los más mayores: "muy bonito, ha sido en familia. Tristes porque hay mucha gente que lo está pasando mal y no te puedes reunir con todos. Lo que hemos hecho ha estado muy bien porque hemos estado con la abuela y eso ha sido bonito".

Minutos más tarde conseguimos hablar de nuevo con la artista, Estrella Morente y sigue optando por el silencio, por no hablar de su hermano Kiki Morente y su relación con Sara Carbonero. Asegura que puede hablar de todo menos de la vida de los demás: "yo puedo hablar de todo, pero no me meto en la vida de los demás".

La cantante estaría a favor de hacer un documental junto a sus hermanos: "bueno, yo creo que todo tiene su momento y su lugar. Por qué no, hacer algún día algo juntos". Estrella Morente confiesa que no quería participar en el concierto Florida con arte junto a su hermano y otros artistas: "he venido porque no tenía más remedio de trabajar, bien lo sabe Dios".

La cantante nos ha desvelado que ella y sus hermanos son muy diferentes pero comparten los valores que les enseñó Enrique Morente: "Soleá es muy independiente, Enrique también cada uno tiene su personalidad. Hemos heredado unos principios muy bonitos de mi padre que nos enseñaba". Eso sí, ha querido recordar la importancia de valorar las relaciones cercanas y de cuidar a la familia: "Sí, hay que desear felicidad a la gente que tienes cerca. Es momento de valorar a los amigos y a la gente que tiene cerca a la familia".

En cuanto a cómo celebrará Nochevieja, la artista nos confiesa que con su marido, Javier Conde, y sus hijos: "en familia, tranquila. Javier con los niños, con la abuela. Tranquilos". Valora su profesión: "mi profesión es una suerte muy grande".