Estos son los peligros que debemos vigilar si tenemos un gato en un piso alto

Hoy en día muchas personas tienen mascotas para sentirse acompañados en casa, pero es muy habitual que, si vamos a alguna protectora de animales para adoptar un animal, nos realicen un cuestionario en el que una de las preguntas sea en qué tipo de vivienda residimos. Y es que los pisos altos tienen ciertos peligros para nuestra mascota que debemos tener en cuenta. Las ventanas son uno de ellos, sobre todo si queremos un gato, ya que saltan y acceden a cualquier zona sin ningún problema.

A pesar de que en muchas ocasiones este tipo de procedimientos nos ponen de los nervios y sentimos que lo que quieren las asociaciones es no entregarnos al animal, lo que están buscando en realidad es que seamos conscientes de los peligros que existen y que muchas veces no conocemos, así como asegurarse de que el gato se encuentre en un hogar seguro. Aunque pensemos que los gatos tienen "siete vidas y siempre caen de pie", esto no es cierto.

Opciones para asegurar la vida de nuestro gato

Lo que sí es una realidad es que estos animales adoran las alturas y pueden correr el riesgo de caerse. Por ello, las protectoras nos piden que, si vivimos en una casa con balcón o terraza, estas deben estar completamente aseguradas para evitar accidentes. Además, las ventanas también deben ser revisadas a conciencia. Pero, ¿Cuál es la mejor manera de proteger estos lugares de nuestra casa?

Existen varias opciones, pero sin duda la más conocida y fácil de colocar son las mosquiteras. También tenemos la opción de instalar redes, que pueden ser flexibles, transparentes, blancas o negras. Estas deben estar correctamente sujetas en los laterales de las ventanas y cuidar que no haya ni el mínimo espacio por el que pueda caber nuestro gato. Lo ideal es adquirir aquellas redes que no lleven velcros u adhesivos, ya que si el gato las empuja, caerán fácilmente. Sin embargo, el único inconveniente que tienen es que quitan cierta visibilidad del exterior.

Por ello, podemos recurrir a las mosquiteras, que no quitan visibilidad y con las que podemos tener las ventanas abiertas sin ningún tipo de problema. Existen varios tamaños y tipos de ellas, así que da igual cómo sea nuestra ventana o puerta, porque siempre encontraremos alguna mosquitera que nos venga a la perfección.

No obstante, aunque toda nuestra vivienda esté asegurada, no hay que despreocuparse. Es importante que si vemos a nuestra mascota echada cerca de la ventana, balcón o terraza de nuestro piso alto, le vigilemos por si ocurriese cualquier imprevisto. De esta forma, seremos más rápidos actuando y nos evitaremos una caída que pueda ser mortal para el animal.