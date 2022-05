Estos son los motivos por los que no debemos temer a la viruela del mono

Muchos están asustados con el nuevo brote de la viruela del mono. Aún ni siquiera hemos salido de la pandemia del coronavirus y llega otro virus. Este nuevo es una enfermedad viral rara endémica en algunos países africanos. Sin embargo, cuando ha salido de estos lugares, en solo unos días hemos escuchado como hay ya varios casos confirmados y unos cuantos sospechosos. El primer país que reportó un contagiado de este virus fue Reino Unido el pasado 7 de mayo. El paciente había realizado un viaje reciente a Nigeria, donde se cree que contrajo el virus antes de regresar a Inglaterra.

La detección del virus en multitud de pacientes y en poblaciones separadas por todo el mundo en pocos días ha provocado una alerta lógica científica, sanitaria, administrativa y social. Puesto que entre los pacientes no hay ningún vínculo de viajes establecidos a zonas endémicas. No obstante, se piensa que algún evento multitudinario reciente ha podido ser un foco amplificador. Los expertos ya han asegurado de que en se irán confirmando más casos en poco tiempo. La situación indica que estamos al inicio de una posible epidemia (que no pandemia), por lo que es de vital importancia crear conciencia social y orientar a las personas sobre las características y síntomas de la enfermedad. No obstante, no todo es negativo, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones positivas sobre este brote. Como las siguientes

Virus conocido

No nos encontramos en una situación desconocida como fue el coronavirus. La viruela del mono fue descubierta en 1958, cuando dos brotes de una enfermedad similar a la viruela apareció en colonias de monos que servían para las investigaciones. El primer caso en un humano fue reportado en agosto de 1970 en la República Democrática del Congo. Desde ese momento, han sido múltiples las investigaciones que se han llevado a cabo para conocer más a fondo el virus, así como un seguimiento de los brotes que han aparecido.

Virus estable

El ADN de este virus es relativamente grande y muta a una velocidad mucho menor que el virus de ARN del coronavirus. Los virus de ADN cuentan con mejores sistemas para detectar y reparar que los virus de ARN, esto quiere decir que es poco probable que el virus de la viruela símica haya mutado repentinamente o que lo haga con una tasa tan elevada como para alcanzar una enorme transmisión. Además, una vez que el individuo supere la infección, obtendrá una inmunidad a largo plazo.

Ya hay muchas personas con inmunidad

El virus de la viruela del mono, el virus de la viruela humana y el virus vaccinia son ortopoxvirus específicamente relacionados. Durante muchos años hubo una campaña de vacunación contra la viruela humana hasta que se consideró erradicada en 1980, cuando dejó de proporcionarse. Además, los datos históricos indican que esta vacuna protege hasta un 85% contra la viruela del simio, por lo que todos aquellos que se vacunaron (los mayores de 45 años) son menos vulnerables.

Se sabe cómo se transmite

Latransmisión zoonótica, es decir de animal a humano, se puede producir por estar en contacto directo con la sangre, fluidos, mucosas o lesiones cutáneas. También puede ocurrir por comer carne cruda o mal cocida, así como por una mordedura o arañazo del animal en cuestión. Entre personas el contagio puede ocurrir si estamos en contacto cercano con las partículas y secreciones respiratorias o heridas en la piel de una persona infectada. El virus se cuela a nuestro organismo a través de heridas en la piel, tracto respiratorio o mucosas. El hecho de que los expertos y ciudadanos sepan la forma de transmisión es muy eficaz para evitar que se propague.

Transmisión moderada

La mayoría de los casos aparecidos en Europa han sido en hombres jóvenes, muchos de los cuales se autoidentifican como hombres homosexuales. La transmisión entre parejas aumenta debido al contacto íntimo durante las relaciones con lesiones cutáneas infecciosas, pero la probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja. Así lo dice el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

Enfermedad leve

Los síntomas suelen durar de 2 a 4 semanas. Históricamente, la tasa de letalidad de la viruela del simio en el contexto africano ha oscilado entre el 0 y 11 % en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños. La mortalidad es mayor en niños, adultos jóvenes y personas inmunodeprimidas. Pueden ocurrir casos severos, pero la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad en pocas semanas. Por lo que no hay que asemejar este virus con el Covid.

Síntomas reconocibles

Al contrario que con el SARS-CoV-2, que podía pasar desapercibido en aquellas personas que eran asintomáticas, los síntomas de la viruela del mono son claros y notorios. Principalmente por las heridas cutáneas que provoca. Entre otros síntomas destacan: fiebre, dolor intenso de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda, dolores musculares y decaimiento. Todo esto hace que sea fácil para los médicos identificar a una persona contagiada.

Existen vacunas y antivirales

Aunque las vacunas originales de la viruela humana ya no están disponibles, se han desarrollado otras nuevas basadas en el virus vaccinia. Estas son efectivas ante la viruela humana y la del mono. Además, hay varios antivirales que han demostrado positivamente su eficacia. No obstante, hay que mantenerse alerta y a la espera de algunas cuestiones que aún quedan por aclarar por parte de los expertos. Aunque esperemos que el brote que se está dando en la actualidad no requiera de mayor actuación que la de vacunar a la población.