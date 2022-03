Estos 4 consejos te ayudarán a mantenerte optimista: Apreciar las cosas buenas que tenemos nos hará felices

La llegada del 2020 fue muy negativa para todo el mundo. Ahora, tras dos años de pandemia en los que parecía que no se veía la luz al final del tunel, empezamos a ser más positivos. Sin embargo, comienza una guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual hace que a la gente le cueste ser óptimista. Estar bajo un constante flujo de información que trata la tristeza, muerte y el dolor de otros, provoca que nos hundamos. Durante muchos años ha habido estudios que han demostrado los beneficios del optimismo, ya que es capaz de alargarnos la vida. Se ha comprobado que, los individuos que saben apreciar el lado bueno de las cosas, tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades.

Según Eric Kim, codirector de un estudio publicado en la revista American Journal of Epidemiology en 2016, "estudios en gemelos sugieren que hasta el 25% del optimismo puede ser genético o heredado, lo que implica que hasta un 75% es modificable". Por lo tanto, es posible trabajar y entrenar el optimismo, con el objetivo de no meternos en un ciclo de negatividad y contemplar las cosas buenas que nos brinda la vida. Para ello, se pueden aplicar los siguientes consejos recomendados por los expertos en psiquiatría.

Reconocer el problema y practicar la gratitud

Los psicólogos coinciden en que, el primer paso cuando tenemos un problema, es identificarlo y tomar conciencia de él. En ocasiones, algunas personas suelen generar un tipo de pensamientos anticipatorios de que todo les va a salir mal. Por lo tanto, sienten que ese tipo de pensamientos negativos van a permanecer en su mente de manera permanente y generalizados. En este caso, hay que pararse a analizar si, cada vez que nos pasa algo malo, solemos pensar cosas como "me va a salir mal" o "es mi culpa". Los expertos aconsejan que, si pasan por nuestra mente estas frases, razonemos si ha podido ser por una causa fuera de nuestro control la que ha provocado la mala situación.

Para comenzar a ser más optimistas, los psicólogos recomiendan que practiquemos la gratitud, es decir, mostrar agradecimiento por las cosas buenas que tenemos. Ser conscientes de que no todo es malo a nuestro alrededor, hará que tengamos la esperanza de que sucedan más situaciones positivas en el futuro. Son muchos los terapeutas que les dicen a sus pacientes que practiquen la técnica de escribir cinco cosas diarias que les hayan hecho felices, sobre todo por las noches, para finalizar el día con algo bueno en la cabeza. Este método tan simple hace que desarrollemos una actitud mental más optimista.

Optimismo realista

Ser una persona optimista no significa que ignores la realidad, saber que en algunos momentos de la vida vas a pasar por situaciones negativas es lo que se llama "optimismo realista". No es malo sentirnos desilusionados porque algo malo nos está pasando, lo importante es enfocarse en que vamos a ser capaces de superarlo, en lugar de sobrepensar en los posibles problemas que puedan ocurrir. Para que no se nos haga cuesta arriba pasar por los malos momentos solos, es necesario que planifiquemos pequeños eventos que nos pueden hacer igual de felices que unas largas vacaciones.

Por ejemplo, ir a tomar un café con un amigo al que no veías desde hacía mucho tiempo, salir con tus amistades o tu mascota a dar paseos o hacer planes al aire libre suelen ser de gran ayuda. Además, es de vital importancia cuidar el cuerpo con una buena alimentación, un descanso correcto y evitando sustancias dañinas. Está comprobado que existe una relación entre los buenos hábitos y el estado de ánimo.

Tener objetivos alcanzables y un diálogo interno

Visualizar algo que deseas alcanzar en el futuro, se activará en tu cerebro la actitud proactiva. No obstante, estas visualizaciones han de ser realistas, ya que harán que nuestras acciones se encaminen para lograr el fin que ansiamos (porque lo vemos posible). Conseguir lo que nos hemos propuesto hará que tengamos un sentimiento de logro y que seamos más optimistas.

Cuando todo lo que percibimos es de naturaleza negativa, sentimos una vocecilla en nuestra cabeza que expresa esos malos comentarios y nos hace sufrir. Nuestro objetivo debe ser dialogar internamente con ese "yo asustado", "yo inseguro" o "yo ansioso" y presentarle argumentos que consigan cesar esa voz crítica de nuestra mente. Se puede visualizar como una especie de discusión que tendríamos con otra persona que nos quiere herir.

Reconocer lo incontrolable

Sabemos que somos capaces de modificar todo lo que nos incluya a nosotros mismos, pero a veces es complicado no perder el optimismo cuando somos testigos de las atrocidades del mundo, las cuales escapan a nuestro control (como es el caso de la guerra de Ucrania y Rusia). Sin embargo, los expertos aseguran que es necesario saber qué ocurre en el planeta en el que vivimos y que es humano tener sentimientos negativos. La impotencia resultante de no poder hacer nada en conflictos globales es normal, pero tenemos que razonar que es algo que no somos capaces de cambiar, solo tenemos ese poder sobre nosotros mismos.

La mejor solución es controlar nuestras emociones y la forma en la que nos presentamos a los demás. Tener objetivos a corto plazo ayuda a mantener el optimismo. Incluso en las peores situaciones, como el conflicto bélico que estamos presenciando actualmente, siempre habrá una pequeña cosa que sea positiva. En este caso, ver la cantidad de personas que han ofrecido su ayuda de manera desinteresada, eso es a lo que hay que aferrarse. Además, si observamos un acto de bondad de otra persona, tenderemos a imitarlo y esto genera esperanza en el resto.