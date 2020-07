Esto es lo que opina Zack Snyder del Joker de Jared Leto

MADRID, 8 (CulturaOcio)

Aunque el Joker es uno de los personajes preferidos de los fans de DC, la versión de Jared Leto no convenció a muchos de los espectadores y es considerada una de las peores versiones en pantala del emblemático del villano. Sobre ello ha opinado Zack Snyder, que ha revelado su visión sobre el trabajo del actor.

Un internauta preguntó al cineasta por su opinión respecto al Joker de Leto. "Siempre me encantó él en el papel", admitió.

https://twitter.com/RTAyerCutSS/status/1279454513590685698

Leto debutó en Escuadrón Suicida y desde entonces no ha vuelto a interpretar al Príncipe Payaso del Crimen. Aunque se rumoreó que podría reaparecer en Aves de Presa, finalmente no hubo el esperado cameo y, aunque se hace referencia a su versión de Joker en varios pasajes del filme, especialmente en su tramo inicial, su rostro nunca aparece en pantalla.

Aunque parece poco probable que Leto vuelva a meterse en la piel del Joker, el intérprete no ha abandonado por completo el cine de superhéroes. El actor protagonizará Morbius, largometraje encabezado por el personaje de Marvel y que también contará con Michael Keaton, Jared Harris o J.K. Simmons, entre otros.

Por su parte, Zack Snyder está volcado en el próximo estreno de su versión de Liga de la Justicia, que llegará a HBO Max en 2021. "Impulsado por su recuperada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne solicita la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para enfrentarse a esta nueva amenaza. Pero a pesar de la creación de esta liga de héroes sin precedentes con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta", reza la sinopsis oficial.