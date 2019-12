Estela Grande, sobre la supuesta infidelidad de Diego Matamoros: "No puedo reprochárselo"

MADRID, 5 (CHANCE)

Estela Grande ha estado reflexionando estos días en la casa de GH VIP 7 y lo cierto es que sus declaraciones después de la visita de su marido, Diego Matamoros y de Kiko Jiménez y Sofía Suescun, nos han llamado mucho la atención. Parece que la nuera de Kiko Matamoros se ha dado cuenta de la realidad en la que ha estado viviendo todo este tiempo y no quiere volver a ver al exnovio de Gloria Camila, gracias al mensaje que le dio su pareja.

En cuanto a su encuentro con Diego Matamoros aseguró que gracias a que: "Me agarró muchísimo y no me soltaba. Me defendió a muerte contra todo el mundo". Y es que el hijo de Kiko Matamoros estuvo bastante cariñoso con la concursante, mostrándole todo su cariño y amor. Estela Grande ha asegurado en estos días que si él no llega a estar de esa manera, hubiese visto todo mucho más oscuro y le hubiese dado una importancia que no tiene: "Que él estuviera, así de esa forma, me hizo ver que todo tenía menos gravedad".

Sin embargo, ha hablado también de su encuentro con Kiko Jiménez y es que no se puede creer todo lo que le dijo Diego Matamoros. Ahora, desconfía de la relación que ha tenido con él y asegura que cuando le vió: "Sentí lo mismo que cuando volvió de la repesca, que estaba distante, lo volví a sentir ayer". Además, le confesaba a Adara uno de los vídeos que había visto: "Le decía al Súper que no se acordaba de la relación que teníamos antes de la repesca y yo '¿Cómo que no te acuerdas de cómo estábamos y cómo nos tratábamos?'".

Y es que después de que Diego Matamoros le contase todo lo que había hecho Kiko Jiménez y Estela Grande afuera del concurso, Estela ha pensado que el extronista entró con una estrategia clara: "Yo lo he pensado, imagínate que él venía con esa idea turbia en la cabeza, pero aquí todo se diluye y se crean otras cosas. Aunque si tu sales y de verdad lo que has sentido es bueno, eres sincero y dices 'mira vale, yo iba con esa estrategia pero me he dado cuenta que a esa chica la quiero de verdad y, como mi cariño es de verdad, no quiero hacerle daño ni a ella ni a los suyos'".

Con dolor y decepción, la concursante le ha explicado a sus compañeras de concurso que: "Yo cuando vi a Kiko pensé que venía a darme fuerzas. Qué pringada soy, cómo me han engañado. Y yo aquí sin saber nada escribiendo en los blogs y haciéndose siempre algún guiño a Kiko".

Parece que los mensajes subliminales que le mandaron Sofía y Kiko Jiménez a Estela le han pasado factura y se huele que algo ha pasado afuera. Por eso, le ha explicado a Mila Ximénez que: "Tengo que hablar con Diego y, aunque me encontrase con eso de verdad, no puedo reprochárselo. Por lo menos, ahora mismo. Que eso no significa que no me duela y diga 'joder Diego por qué'. Pero con todo lo que ha sufrido, si lo hago lo voy a hacer en mi casa".

Será esta noche cuando saldremos de dudas y sepamos si finalmente es ella o Adara la que abandona la casa de Gran Hermano VIP 7. Cualquiera de las dos se enfrentará a la verdadera realidad de su vida, aunque lo cierto es que la exnovia de Pol Badía tiene mucho más que ver que la nuera de Kiko Matamoros.