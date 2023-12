Estela Grande habla de su reciente operación y de su futuro con su pareja: "Boda no y niños no puedo"

MADRID, 18 (CHANCE)

El pasado mes de noviembre, Estela Grande tuvo que ser intervenida para poder extraerle dos miomas uterinos. Tras unas semanas complicadas, la influencer todavía se recupera de la intervención quirúrgica aunque ya puede ir recuperando su vida con tranquilidad.

A pesar de las limitaciones temporales impuestas por la cirugía, Estela ha compartido con optimismo que se encuentra "súper bien" y espera empezar el nuevo año con salud y energía renovadas. "No puedo ponerme a dar brincos como me gustaría, pero me encuentro súper bien y estoy muy bien, sí. Me encuentro muy bien y sé que voy a entrar en el año nuevo con muy buen pie y mucha salud, estoy contenta", ha comentado sobre su estado de salud actual.

La influencer también ha explicado cómo compartir su problema de salud en las redes sociales ha fortalecido su conexión con sus seguidoras: "Compartirlo con mis seguidoras también me ha acercado mucho más a ellas. Han visto a todas mis compañeras, son problemas que tenemos todo el mundo, te humaniza". La respuesta positiva y el apoyo recibido de otras mujeres que han enfrentado situaciones similares han creado un espacio de apoyo mutuo: "Cuando recibí tanto apoyo, tanto cariño, tantas mujeres que habían pasado por lo mismo, nos hemos apoyado entre nosotras".

Sobre su relación sentimental, Estela Grande señala que, por el momento, no tiene planes de dar un paso más: "Yo boda no y niños no puedo, así que ya hablaremos". Además, ha querido compartir sus planes para las festividades navideñas, revelando que disfrutará de unos días fuera y regresará para pasar la Navidad. "Me voy unos días, tengo una escapadita, pero vengo para Navidad, nos vamos los dos, vuelvo en Navidad y nos separamos, luego nos juntamos* mientras que no haya niños podemos todavía hacer ese tipo de cosas".

La exconcursante también ha expresado su alegría por la reciente paternidad de Javier Tudela, comentando que aunque no tiene mucha relación con ellos, se lleva muy bien con su esposa.