Estela Grande habla de su peor momento con Diego Matamoros: "Me estaba volviendo loca"

MADRID, 27 (CHANCE)

A pesar de que la casa está más incendiada que nunca con los enfrentamientos que está habiendo estos días entre los que podrían ser los finalistas del programa, Estela Grande nos ha regalado uno de los mejores momentos del reality. La mujer de Diego Matamoros se ha sometido a la curva de la vida y ha confesado todo lo que los espectadores querían oír. Su historia con el hijo de Kiko Matamoros ha sido siempre un enigma porque ha estado protagonizada por luces y sombras, pero lo cierto es que después de este relato, hemos entendido mejor a la pareja.

Recordemos que Estela Grande y Diego Matamoros rompieron su relación cuando ya llevaban bastante tiempo juntos. Nadie entendía cómo ni por qué. Ahora la concursante ha explicado que: "Cuanto estábamos bien, estábamos muy bien, y cuando estábamos mal, estábamos muy mal". Un malestar que parece que afectó mucho a la modelo y por eso, el hijo de Kiko Matamoros decidió distanciarse de ella: "Me estaba volviendo loca, no era yo. No era la chica feliz y risueña que soy, no quería ni ir a trabajar. Él decidió romper con la relación para que yo pudiera seguir con mi vida. Yo estaba fatal, metida en la cama todo el día".

EL PEOR MOMENTO DE DIEGO MATAMOROS

Estela Grande ha relatado con pelos y señales uno de los momentos más complicados en la vida de su pareja y ese fue cuando se tuvo que enfrentar a la prueba de paternidad de la que pensaba que era su hija. Un momento que ningún miembro de la familia podrá olvidar, pero mucho menos el propio Diego Matamoros:

"Él se tiene que enfrentar a su nueva vida donde ha tenido que pasar de una vida muy plena con una niña, a tener que enfrentarse a que no tiene nada de eso. Es muy duro y él lo ha pasado muy mal. Han sido momentos muy difíciles y le ha costado mucho salir. Y a mí me ha costado seguir ahí, apoyarle y sacarle de ahí".

ESTELA GRANDE, SOBRE SU ABORTO: "CUANDO PASARON LOS DÍAS ME DI CUENTA DE QUE PODRÍA TENER PROBLEMAS EN UN FUTURO"

Y como bien decíamos, la relación ha pasado por altos y bajos que se han hecho públicos en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando pasó por su primer aborto: "Cuando pasaron los días me di cuenta de que, a lo mejor, podría tener problemas en un futuro. Para mí nunca ha sido importante ser madre, no he tenido ese instinto maternal, pero con Diego lo tengo clarísimo. Quiero ser madre con él". Parece que la concursante tuvo miedo de que eso le pasara factura en un futuro y tuviera problemas para ser madre.

ESTELA, SOBRE LA RELACIÓN DE DIEGO MATAMOROS CON SU FAMILIA: "ÉL HA SUFRIDO MUCHÍSIMO PERO TAMBIÉN SU FAMILIA"

En cuanto a la relación que tiene Diego Matamoros con su familia, Estela ha desvelado que: "La relación va por rachas pero los sentimientos no. Diego estaría mintiendo si dejara las cosas pasar e hiciera como si nada. Él ha sufrido mucho pero también su familia". Como bien sabemos, la el marido de la concursante ha tenido unos años en los que no se ha dirigido la palabra con su padre y todos sus conflictos los ha hecho públicos en los platós de televisión. Ahora, lo cierto es que padre e hijo están pasando por su mejor momento porque han conseguido enterrar el hacha de guerra.

Estela Grande ha hablado también del trato que tiene con Kiko Matamoros y es que ellos dos solamente han coincidido en tres ocasiones solamente: "He tenido muy poca relación con él. Los tres momentos puntuales en los que he estado con él siempre ha sido muy respetuoso y muy amable. No tengo ningún problema, pero si veo a mi pareja sufrir por culpa de una persona, yo voy a tener un poco de rechazo hacia él. Pero me encantaría que se acercasen".