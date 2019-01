Estela Grande apuesta por la reconciliación entre Kiko y Diego Matamoros

MADRID, 29 (CHANCE)

Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, acudió al desfile de Beatriz Peñalver en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La modelo y el hijo del colaborador de Sálvame son uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de las celebrities y aunque ha reconocido que no le importaría ser madre, todavía no es el momento al encontrarse completamente centrados en sus respectivos trabajos y compromisos profesionales.

CHANCE: Apoyando la moda española, ¿verdad?

E.G: Sí, siempre. Me encanta la moda española.

CH: ¿Qué destacarías de esta diseñadora?

E.G: Yo la conocía desde que empezó y me encantaban sus vestidos. Ver como ha evolucionado pero a la vez ha mantenido su esencia me hace sentir identificada en él.

CH: ¿Sigues las tendencias?

E.G: Sí. A mí me encantan las tendencias aunque siempre sigo fiel a mi estilo.

CH: ¿Qué prenda no falta en tu armario?

E.G: Unos jeans, una chaqueta de cuero y una básica blanca es un look que para todo sirve.

CH: No te has traído a Diego, ¿no?

E.G: No porque llegamos ayer de la nieva y estaba súper cansado. Yo también lo estoy pero tenía que venir sí o sí.

CH: Pero a él también le gusta arreglarse mucho.

E.G: Sí, sí. A él también. Es un fanático de la moda, incluso más que yo. Yo en diez minutos me arreglo y él tarda mucho más. Tengo un mueble pequeño en el baño y el de Diego es súper grande.

CH: ¿Tú crees que volverá la relación entre Kiko y Diego?

E.G: Pues me encantaría pero yo nunca me he metido en sus cosas, las tiene que gestionar él.

CH: ¿Qué te comenta?

E.G: Antes hablábamos del tema pero ahora estamos centramos en nosotros y no lo hablamos.

CH: ¿Ha conocido a su sobrino?

E.G: Sí, los dos. Además es el bebé más bonito que conozco.

CH: ¿A ti te llama la maternidad?

E.G: Desde que conozco a Diego me lo he empezado a plantear, pero ahora mismo no. Tenemos trabajo y hay cosas más importantes.