"Este vídeo se lo prometí a paciente al que he intubado: por favor vacúnense"

"Soy Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran canaria, hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente al que hace pocas horas he tenido que intubar". Así empieza un vídeo que desde este sábado circula de móvil en móvil en Canarias con una llamada desesperada para que la población se vacune.

Domingo González trabaja en uno de los principales complejos hospitalarios de Canarias, que en estos momentos tiene ingresados a 93 pacientes con covid-19, 25 de ellos en la UCI, donde ocupan una de cada tres camas con respirador disponibles, según los datos publicados este domingo por el Servicio Canario de Salud (SCS).

Esta semana, el hospital organizó un encuentro con la prensa para llamar a la atención sobre el hecho de que nueve de cada diez pacientes a los que atiende en la UCI no se había vacunado.

Este intensivista ha optado por una vía más directa para dirigirse a los ciudadanos casi cara a cara, en primera persona, cumpliendo lo que le pidió un paciente al que acababa de intubar con una neumonía bilateral causada por el SARS-CoV-2; un paciente no vacunado.

"Antes de sedarlo me hizo prometer que haría este vídeo para transmitir que se vacunen. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales... y que lamentaba no haberlo hecho a ahora que se ha visto enfermo y ha llegado este momento", añade.

Su paciente, añade este especialista, sabe que ha sido "un ejemplo de lo que no se debe hacer" y, por ello, le pidió que le transmitiera a todos los que aún albergan dudas que se vacunen.

"En estos días", subraya, "hemos ingresado en la UVI de nuestro hospital a más de 10 pacientes afectados por la covid, no vacunados por miedo a los efectos de la vacuna. No eran negacionistas, estaban influenciados por las ideas negacionistas".

Domingo González pide a los ciudadanos que vean o escuchen su mensaje que piensen en el daño que pueden hacer "ideas falsas", ideas que "juegan con la vida de las personas y con su salud". posiblemente pueda ser la de ellos mismos o sus familiares.

"No todo vale. Por favor, ayúdenos a salvar vidas", sentencia.