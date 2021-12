Este es el síntoma que puede revelar si tienes COVID-19

Al pasar el COVID-19 puede que se nos queden algunas secuelas como las del olfato o el gusto. Muchas personas, tras pasar la enfermedad, ya no han vuelto a oler como antes lo hacían, ni comer alimentos como antes, ya que o bien no les sabe o tiene un “toque” distinto. Pues otra de las secuelas está relacionada con las uñas.

El famoso cirujano del NHS y Tiktoker, Karan Raj, ha explicado en varios de sus vídeos de la plataforma que, algunos pacientes se quedan con una fina línea clara o blanca que se queda como una “cresta” en la uña, tras pasar el coronavirus.

El profesor Tim Spector, uno de los investigadores principales de la app de Covid Symptom Study, también compartió en Twitter una foto de este fenómeno, añadiendo que las “uñas de covid” se reconocen cada vez más a medida que las uñas se recuperan de la infección y el crecimiento se va recuperando dejando esa línea clara que podemos ver.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc