Este puente no podremos salir de Madrid, pero sí disfrutar de nuestros bares

Gordon's y Schweppes se unen para apoyar y cuidar al sector hostelero invitando a 14.000 gin tonics en nuestro barrio a quienes reserven mesa antes de las 20h

MADRID, 4 (CHANCE)

España siempre ha sido, tradicionalmente, el país de Europa que más tarde cena. Parte de nuestra identidad incluye costumbres como levantarse tarde, alargar el desayuno y reservar mesa para la última comida del día incluso pasadas las 23.00 horas, disfrutando de encontrarnos y reencontrarnos con nuestros amigos y familiares en nuestros lugares favoritos, los bares y restaurantes.

Sin embargo, el inicio de la pandemia por Covid-19, el estado de alarma y las medidas restrictivas en cuanto a aforo y horarios a causa del Covid, han alterado nuestras costumbres y han golpeado fuertemente al sector hostelero, vital para la economía de nuestro país - el que tiene más bares y restaurantes del mundo - y que en los últimos meses ha perdido 355.000 puestos de trabajo. Los tiempos han cambiado, pero si una cosa es cierta es que si queremos apoyar a la hostelería a superar este duro momento de incertidumbre, nuestros hábitos de ocio deberán cambiar.

¿Cenamos a las 20:00h?

Algunos de los principales grupos de restauración han adoptado la tendencia "early bird" - cenar antes de lo habitual - adaptando sus horarios y servicios a esta nueva realidad. Y ahora, para apoyar y cuidar al sector hostelero en un complicado momento, Schweppes - marca de tónicas y mixers premium líder en nuestro país - ha puesto en marcha una iniciativa a la que se une la marca de ginebra inglesa Gordon's. Y es que, dando un empujoncito a los bares y restaurantes de la capital, ambas partes han repartido producto a más de 500 establecimientos de barrios tan populares como el de Salamanca, Retiro, Ópera, Malasaña, Letras, Lavapiés, La Latina, Chueca y Chamberí, para que animen al consumidor a visitarles antes de las 20.00 horas.

Porque este largo puente que nos espera, a pesar de que no podamos salir de Madrid, no hay excusa para no disfrutar de todo lo que la ciudad nos puede ofrecer. Y para ello, una amplia selección de locales ofrecerá diferentes promociones y formatos pensados para disfrutar de un gin tonic elaborado con Gordon's y cualquier de las referencias de las gamas Premium u Mainstream de Schweppes como opción perfecta para abrir el apetito o para el momento posterior a la cena. Una importante iniciativa con la que ambas marcan unen sus fuerzas en esta campaña para ayudar, en el momento en el que más los necesitan, a los bares y restaurantes de Madrid.

Vivimos tiempos en los que las reglas están redefiniéndose, pero juntos aprovecharemos las nuevas oportunidades que nos vienen dadas, como disfrutar todo lo posible las horas del día, apostando por el tardeo como esa tendencia tan de moda para reencontrarnos con esos amigos a los que hace tanto que no vemos y disfrutando del puente en algunos de los establecimientos más conocidos de la capital. Locales como Maddock (Paseo del General Martínez Campos, 26), Sargo (Calle del General Díaz Porlier, 57), Amargo Place To Be (Calle del Pez, 2), Concepto X (Calle Narváez, 34), Grill77 (Paseo de Los Melancólicos, 32), LFamily (Calle de Arregui y Aruej, 9), La Burlona Bar (Calle de Santa Isabel, 40), Varsovia (Calle de San Andrés, 33), QW Restaurant (Calle de Vergara, 14), La Alegría (Calle Dr. Criado, 9) o Bar Carallo (Calle de Serrano, 45)