Este lunes, cielos nubosos en el sur y precipitaciones en zonas de Andalucía

El desplazamiento de una borrasca atlántica desde Canarias hacia el golfo de Cádiz dejará mañana en la mitad sur de la Península y Baleares cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones abundantes en el suroeste de Andalucía y nevadas significativas en el sureste peninsular.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones localmente fuertes que irán acompañadas de tormenta en el Estrecho y Melilla, y de madrugada en Canarias. Las temperaturas mínimas serán significativamente bajas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular.



En la fachada oriental peninsular y tercio sudeste las precipitaciones se desplazarán de este a oeste, tendiendo a remitir por el nordeste y a desplazarse a Baleares. En el Cantábrico e Ibérico norte se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales.



Para el resto de la Península, la Aemet prevé que predominen los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, mientas en Canarias, al principio, continuarán las precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir a lo largo del día.



La cota de nieve en las montañas del sudeste será de entre 700 y 1.200 metros con acumulaciones cuantiosas; en la Cantábrica y el norte Ibérico serán de forma ligera entre los 200 y 400 metros, para subir de 500 a 700, mientras que en el Ibérico sur la cota oscilará entre 500 y 1.000 meros.



Las temperaturas máximas irán en aumento en el nordeste y en descenso en el sur y medianías de Canarias. Las mínimas en aumento en el sudeste, y sin grandes cambios en el resto.



Heladas generalizadas en el interior de la mitad norte y zonas del cuadrante sureste, excepto en parte de Galicia, que serán más intensas en entornos montañosos y fuertes en Pirineos.



El viento será de levante fuerte en el Estrecho, Alborán y litoral sudeste, con intervalos de fuerte del norte en Ampurdán y nordeste en Baleares.



Predominio de vientos de componente este en la Península y del este o noreste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en los litorales gallegos. Vientos de componente oeste rolando a componente norte, con intervalos de fuerte, en Canarias.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte y algo de nubosidad de evolución en zonas de montaña. No se descarta alguna lluvia débil en A Mariña y litoral norte de A Coruña.



Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso en Pontevedra y Ourense y con pocos cambios en A Coruña y Lugo. Heladas débiles generalizadas en Ourense e interior de Lugo; viento del nordeste, con algún intervalo fuerte en el litoral atlántico y con menos intensidad en Ourense.



- ASTURIAS: Nuboso con predominio de nubes bajas tendiendo a poco nuboso por la tarde, aunque sin descartar lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día. Brumas y algún banco de niebla en la Cordillera.



Las temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios, con heladas débiles generalizadas en el interior, que serán más intensas en la Cordillera. El viento soplará flojo del este y nordeste, con más intensidad en el litoral y mitad occidental.



- CANTABRIA: Nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde, sin descartar brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera al principio y final del día. Puede haber precipitaciones débiles y dispersas que, por la tarde, quedarán limitadas a la zona de Liébana. La cota de nieve será en torno a 400 metros.



Las temperaturas mínimas en descenso, que será menos acusado en el litoral; la máximas con cambios ligeros, en los que predominarán los aumentos. Heladas generalizadas en el interior, que serán más acusadas hacia el sur y pueden ser localmente fuerte en cumbres de la Cordillera. Los vientos flojos variables con predominio de la componente norte durante las horas centrales.



- PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la mitad occidental, por la mañana.



Las temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, salvo en las mínimas del interior, que descenderán. Heladas débiles generalizadas en el interior. Vientos flojos de norte y nordeste, con intervalos más intensos en el litoral y en zonas altas del interior por la mañana.



- CASTILLA Y LEÓN: En el tercio norte habrá intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla, y alguna precipitación débil y ocasional al principio. La cota de nieve estará sobre los 400 o 500 metros. El cielo tenderá a poco nuboso hacia el final del día. En el resto, poco nuboso con aumento de nubes altas en el sur.



Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas generalizadas, más intensas en montaña y zonas altas cercanas. Viento del nordeste.



- NAVARRA: En la mitad sur, cielos poco nubosos y en la norte cielos nubosos abriéndose claros a partir de mediodía, con la posibilidad de alguna bruma o niebla al principio y final del día en zonas altas del Pirineo.



Las temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las máximas y los descensos en las mínimas. Heladas generalizadas, que serán más intensas en zonas de montaña. Los vientos serán del norte y noroeste con intervalos fuertes por la tarde en la mitad sur.



- LA RIOJA: Intervalos de nubes bajas, sobre todo en el oeste, sin descartar bancos de niebla y alguna precipitación débil y ocasional en la Ibérica. La cota de nieve estará entre 400 y 600 metros. Tiende a poco nuboso por la mañana.



Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Habrá heladas generalizadas, que serán más intensas en montaña. El viento del norte y noroeste.



- ARAGÓN: Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, excepto en el Sistema Ibérico de Teruel, donde se esperan intervalos de nubosidad media y baja la primera mitad del día.



Las temperaturas serán inusualmente bajas para la época del año, con las mínimas en leve ascenso y las máximas en claro ascenso en el Pirineo y sin cambios en el resto. Heladas generalizadas, localmente fuertes en el Pirineo y el Sistema Ibérico.



El viento soplará flojo, de componente este en el Sistema Ibérico, variable en Huesca y del noroeste en el valle del Ebro, donde habrá aumentos ocasionales de intensidad al final de la jornada.



- CATALUÑA: Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta, excepto en el extremo sur, donde por la mañana habrá intervalos de nubosidad media y baja y no se descartan chubascos débiles y dispersos a primeras horas. La cota de nieve estará en torno a 500 metros.



La temperaturas serán inusualmente bajas para la época del año, con mínimas en leve descenso en el Pirineo y sin cambios en el resto; y las máximas en ascenso, que será más marcado en el Pirineo.



Heladas generalizadas en el interior, localmente fuertes en el Pirineo y la Garrotxa. En el Ampurdán, viento del norte ocasionalmente fuerte; en el resto del litoral viento del nordeste, y en el interior viento variable flojo con predominio de la componente este por la tarde.



- EXTREMADURA: Intervalos de nubes medias, aumentando la nubosidad en el sur y sin descartar algunas precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el Sistema Central y dispersas en Villuercas. Vientos de componente este.



- COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso o con intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios significativos, excepto aumentos puntuales de las máximas en la mitad norte. Heladas débiles casi generalizadas, que serán más intensas en la Sierra. Viento del noreste, en general flojo.



- CASTILLA - LA MANCHA: Nuboso o cubierto en la mitad sur y nuboso o con intervalos nuboso, principalmente de nubes medias y altas, en la mitad norte. Lluvias y chubascos en Albacete, principalmente en la mitad meridional, que no se descarta que se extiendan de forma ocasional y dispersa al suroeste de Ciudad Real. Las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de 700 a 900 metros.



Las temperaturas mínimas en aumento, salvo en Guadalajara, norte de Cuenca y noreste de Toledo donde se mantendrán con pocos cambios. Las máximas irán en descenso en la mitad sur y sin cambios significativos en el resto, salvo ascensos puntuales en el norte de Cuenca.



Heladas débiles casi generalizadas en Guadalajara, centro y norte de Cuenca, Montes de Toledo, cuadrante noreste de Toledo y Sierra de Alcaraz, puntualmente intensas en serranías y parameras del noreste. Viento del este y noreste, más flojo en Guadalajara y norte de Cuenca.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso con probables chubascos débiles, más probables por la mañana y en el interior sur de la provincia de Valencia, donde serán más abundantes; en la mitad norte el cielo tenderá a poco nuboso con intervalos de nubosidad alta la segunda mitad del día. La cota de nieve estará en torno a los 700-1-1.000 metros.



Las temperaturas serán inusualmente bajas, con mínimas en ascenso y máximas en descenso leve, más marcado en el interior. Heladas débiles en el interior de la mitad norte.



En el litoral, viento del nordeste, ocasionalmente fuerte en la mitad sur y con rachas muy fuertes en el sur de Alicante; en el resto viento flojo del este, con intervalos de mayor intensidad en las horas centrales en la mitad sur.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos cubiertos con precipitaciones, en forma de nieve en cotas superiores a 800-1000 metros. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso, con vientos de componente este, que serán fuertes en el litoral con rachas muy fuertes.



- ISLAS BALEARES: Cielo cubierto con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, que podría ir acompañada de algo de barro. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento del nordeste, fuerte en Ibiza y Formentera.



- ANDALUCÍA: Cielos cubiertos con precipitaciones, poco probables en las comarcas centrales del interior, y más intensas y frecuentes en el litoral atlántico, el extremo oriental, y especialmente en el área del Estrecho, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes.



La cota de nieve estará en 1.500 metros en Sierra Nevada y en torno a 900 o 1.100 metros en el resto del interior oriental, con nevadas significativas por encima de 1.200 metros.



Las temperaturas mínimas sin cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto; las máximas sin cambios en el tercio central de la comunidad y en descenso en las demás zonas. Vientos de componente este, de levante fuerte con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho.



- CANARIAS: En el norte e interior de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con probables chubascos ocasionales, principalmente a primeras horas y por la tarde. Baja probabilidad de que sean localmente fuerte al inicio en el noreste de Tenerife.



En las vertientes sur de estas islas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones, en general débiles y ocasionales, especialmente durante la segunda mitad del día.



En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso tendiendo a intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a primeras horas, que irán remitiendo durante la mañana, sin descartar que sean puntualmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada al inicio.



Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero a moderado descenso. El viento soplará de componente oeste de moderado a fuerte, amainando y rolando a norte por la tarde. Probables rachas muy fuertes durante la madrugada en zonas altas de las islas de más relieve, en especial en cumbres y noreste de Tenerife.