Este es el curioso selfie con la Tierra de fondo

La sonda Beresheet, primera de Israel y de financiación privada en el mundo con destino a la superficie lunar, envió una autofoto con la imagen de la Tierra de fondo durante el trayecto. A una distancia de 37.600 kilómetros de la Tierra, la cámara 'selfie' tomó una imagen de nuestro planeta en la que se distingue Australia claramente.

La imagen fue tomada durante un leve giro de la nave, que dejo ver también la bandera de Israel y el texto 'pequeño país, grandes sueños', según la cuenta en Twitter de la misión.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag ���� & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon #SpaceIL pic.twitter.com/ELFZsaShXg