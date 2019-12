Este año más de 72.000 personas han sido diagnosticadas en España de un tumor digestivo

Más de 72.000 personas han sido diagnosticadas este año en España de un tumor digestivo, lo que supone más de uno de cada cuatro nuevos casos de cáncer según han asegurado diversos expertos durante el 27º Simposio Internacional 'Avances en el Tratamiento de los Tumores Digestivos', organizado por el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD).

Los tumores digestivos son, además, responsables de más de 37.000 muertes al año en España, 22.221 en hombres y 14.793 en mujeres. De hecho, a nivel global, de los cuatro tipos de tumores con mayor porcentaje de fallecimientos, tres son tumores digestivos: el cáncer colorrectal, el de estómago y el de hígado.

En este sentido, durante el encuentro se ha puesto especial énfasis en el cáncer colorrectal, el tumor digestivo más frecuente con cerca de 45.000 nuevos casos al año, y el tercer tipo de cáncer más prevalente en la población española, después del de mama y el de próstata.

"El cáncer colorrectal representa más del 50 por ciento de los tumores digestivos", ha explicado el jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, Manuel Benavides, para comentar que, ante este escenario, las nuevas técnicas moleculares están permitiendo adaptar los tratamientos a los cambios y, por ende, mejorar el conocimiento de la biología del tumor.

Asimismo, durante el encuentro los oncólogos se han referido a los biomarcadores para inmunoterapia y también de la influencia del microbioma, que en un tumor como el colorrectal parece muy relevante. Precisamente, el doctor ha recordado que está cambiando el paradigma en muchos tumores, con una "afluencia de nuevos datos casi semanal.

Sin embargo, en el caso de los tumores digestivos, Benavides ha reconocido que se va "un poco más lentos", no porque no haya investigación, que la hay, y mucha, sino porque los resultados no han acompañado de la misma manera.

"Cada tumor es un mundo y, en muchos casos, son muy diferentes en cuanto al comportamiento del sistema inmune, algo que vemos cada vez más claro. Los resultados más espectaculares en cuanto al beneficio de la inmunoterapia en tumores digestivos son los obtenidos en un pequeño grupo de pacientes con cáncer colorrectal, que tiene una característica que los hace más sensibles a estos tratamientos", ha dicho.

Además del cáncer colorrectal, los oncólogos reunidos en Málaga han analizado avances en otros tumores del aparato digestivo, como los tumores de la vía biliar, el hepatocarcinoma y el cáncer de recto, así como de los tumores con peor pronóstico, como el cáncer de páncreas.

"El de páncreas sigue estando a la cola de supervivencia a los cinco años en Europa, siendo el más mortal de todos los tumores digestivos. En este campo, los avances más relevantes en cuanto a mejoría de la supervivencia los estamos logrando en un 3 pequeño porcentaje de pacientes con tumores que pueden ser resecados inicialmente y en los que hemos dado un paso muy significativo en supervivencia, gracias a nuevos esquemas de quimioterapia que veremos reflejados en los próximos años", ha explicado el doctor.

ESPAÑA, A LA VANGUARDIA EN INVESTIGACIÓN

Ahora bien, el experto ha aseverado que España es un referente en investigación en tumores digestivos. "Nuestra posición ha mejorado y sigue en línea ascendente. Participamos al más alto nivel en el desarrollo de nuevas moléculas en sus diferentes etapas y estamos también plenamente inmersos en la medicina de precisión de estos tumores", ha argumentado Benavides.

Y es que, prosigue, se conoce cada vez mejor diferentes particularidades del tumor, que van permitiendo adaptar los tratamientos a estas alteraciones, aunque igualmente se va viendo el "gran dinamismo" tumoral y lo cambiante que puede ser.

Además de llevar a cabo numerosos ensayos clínicos, el Grupo TTD ha sido uno de los primeros grupos cooperativos en la detección y cuantificación de células tumorales circulantes (CTC) en pacientes con cáncer colorrectal y en la determinación del estado mutacional del gen RAS.