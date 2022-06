Estas son las preguntas que deberías hacer al médico en tu próxima consulta

El mundo de la medicina y la ciencia de salud, evoluciona a gran velocidad con el paso de los años; y cada vez son más frecuentes los "milagros de la ciencia" a la hora de curar a determinados pacientes. Es ese uno de los motivos por los que precisamente por lo que el riesgo que asumen los enfermos en cada una de las intervenciones que se realizan, aumenta progresivamente. Saber decidir cuando parar no es cosa fácil y por ello conviene parar a pensar las cosas dos veces.

Para el neurocirujano Christer Mjåset, vicepresidente de la Asociación Noruega de Medicina, siempre había sido así hasta que, un día, le dijo a una paciente con una hernia de disco cervical que tenía que ser operada. "¿Doctor, es realmente necesario?", preguntó ella. Ahí, este médico se dio cuenta de que no, que no era necesario, que era el camino que él había escogido sin tener en cuenta los deseos de su paciente. Fue así como le comenzaron a surgir una serie de dudas para las que encontró unas respuestas bastante reveladoras.

A tenor de esto, se llegó a la conclusión de que la sociedad está siendo tratada en exceso con determinados fármacos que quizá no sean tan imprescindibles como plantearnos usarlos. De hecho, muchos estudiosos de la cuestión, afirman que tres de cada diez doctores recetarán algún medicamento que no es necesario para la recuperación.

Sin embargo, no parece que se tenga que responsabilizar a los médicos, ya que no es del todo un problema de la profesión, puesto que ellos actúan bajo las demandas de los pacientes y la premisa de que hacer algo siempre será mejor que no hacer nada. Esto, por cierto, recuerda bastante a la discusión sobre el efecto placebo y la receta de medicamentos con baja evidencia científica, solo por el hecho de prescribir algo para generar tranquilidad en el paciente.

Cuatro preguntas que hacer siempre a nuestro médico

En el caso de que padezcamos una enfermedad y debamos enfrentarnos a un tratamiento, no está de más percatarnos de primera mano del por qué de cada uno de los remedios que se nos plantean, y enterarnos de posibles alternativas. Primeramente, deberíamos enterarnos de si es realmente necesario enfrentarnos al remedio.

También conviene enterarnos de qué tipo de riesgos serían los que tendríamos que enfrentar en caso de acceder a realizar el tratamiento. Dependerá de la patología y del tiempo que tenga que llevarnos el remedio. Conviene conocer en el mismo orden de cosas, si hay otras opciones que puedan servir de alternativa para remediar nuestra situación. Por último, nunca está de más realizarse una última cuestión, y esa es si ocurriría algo de no realizar ningún tratamiento.